«فولكس فاغن» توقف إنتاج «بولو» و«تي كروس» و«تايغو»

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار توجهها للتحول إلى شركة سيارات كهربائية بحلول 2023 تواجه «فولكس فاغن» واحدة من أكثر الثورات المتوقعة من حيث تقديم طرازات كهربائية مميزة، ومن هذا المنطلق، أكدت الشركة الألمانية رسميا استمرارية بعض الطرازات العاملة بالبنزين مع تحويلها لنسخة كهربائية، في حين أقرت بوقف إنتاج بعض الطرازات وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

نماذج كهربائية

وكان كل من «غولف» و«تيغوان» من أبرز الطرازات التي ستتحول إلى نماذج كهربائية بعد أجيال من محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين وبينما جاءت الطرازات «بولو» و«تي كروس وتايغو» ضمن قائمة الطرازات التي ستغادر خطوط الإنتاج نهائيا.



وتسهم قواعد الانبعاثات وفق اتفاقية الاتحاد الأوروبي، والمعروفة بلوائح «Euro 7» في تضحية الشركات ببعض الطرازات، وبالتالي تقليل متوسط انبعاثات كافة طرازاتها بشكل عام، ونظرا لأن الربح لكل وحدة مباعة، فسيكون هامش الربح سلبيا مقارنة بالتكاليف المستثمرة في تحويل بعض تلك الطرازات إلى طرازات كهربائية.

إبقاء بعض الطرازات

وبشكل أكثر وضوحا قررت «فولكس فاغن» إلغاء إنتاج بعض طرازاتها العاملة بالبنزين لصالح النماذج الكهربائية، وهنا نتذكر «باسات» أول الطرازات التي استغنت عنها مع الإبقاء على النسخة العائلية منها «واجن ستيشن» وسيحل محلها فولكس فاغن ID.7 الجديدة خلال العام المقبل.

ولا تنوي الشركة وقف إنتاج أي من هذه النماذج الثلاثة المشار إليها مسبقا بشكل مفاجئ، لكنها ستحافظ على دورة الحياة المعتادة البالغة سبع سنوات ومع وجود هذا العامل ستودعنا «بولو» في نهاية عام 2024، وستستمر «T-Cross» حتى نهاية العام 2025 وستستمر «تايغو» لفترة أطول قليلا، حتى نهاية العام 2027.

وستستبدل الطرازات الثلاثة دفعة واحدة بطراز كهربائي من جيل جديد يعتمد على منصة «MEB +» التي بدأت اختباراتها الفنية الأولى.