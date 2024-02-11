«تحدث معي» يفوز بـسبع جوائز.. القائمة الكاملة لجوائز الأكاديمية الأسترالية للفنون

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فيلم «تحدث معي» بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون، إلى جانب ست جوائز أخرى بفروع مختلفة، كما فاز فيلم «الرعب المراهق» بجائزة أفضل مخرج لداني ومايكل فيليبو، وأفضل ممثلة لصوفي وايلد.

كما فاز فيلم الرعب المراهق بجائزة أفضل مخرج لداني ومايكل فيليبو وأفضل ممثلة لصوفي وايلد، وذلك في الاحتفالية التي جرى إقامتها أمس في «جولد كوست»، وفقا لموقع المهرجان.

وحصل سوان ريد على جائزة أفضل ممثل رئيسي في فيلم عن فيلم «الطفل الجديد»، كما فازت زميلته النجمة ديبورا ميلمان بجائزة الممثلة المساعدة. حصل (Hugo Weaving) على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم (The Rooster)، وأضاف جائزة أفضل ممثل رئيسي في جائزة الدراما عن فيلم (Love Me).

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على الجانب التلفزيوني، حصل (The Newsreader) على جائزة أفضل مسلسل درامي، حيث أضاف موسمه الثاني إلى مجموعته الستة من الموسم الأول، كما فاز (Colin) من (Accounts)، الذي جرى تجديده للتو للموسم الثاني، بجائزة أفضل مسلسل كوميدي روائي.

كما تابع (The Bear) ونجمه جيريمي ألين وايت نجاحهما في جائزة إيمي بفوزهما بجائزة أفضل مسلسل كوميدي وممثل رئيسي في مسلسل كوميدي. وحصل مسلسل (Succession) على جائزة أفضل مسلسل درامي ونجمته سارة سنوك، التي كرمتها أكاديمية التلفزيون الشهر الماضي، على جوائز أفضل مسلسل درامي وممثلة في الدراما.

ومن بين الفائزين الدوليين الآخرين باربي ونجميها مارجوت روبي وريان جوسلينج (أفضل فيلم وممثلة رئيسية وممثل مساعد)، وكريستوفر نولان وسيليان مورفي لأوبنهايمر (أفضل مخرج وممثل)، وأشياء سيئة (أفضل سيناريو لتوني ماكنمارا) ونابليون فانيسا كيربي (الممثلة الداعمة).

كما جرى تكريم روبي، أمس السبت، بجائزة تريل بليزر التي تسلط الضوء على إنجازات وقدرات ونجاح ممارس الشاشة الأسترالي الذي يلهم الآخرين في هذه الصناعة.

وفازت برونا باباندريا بجائزة أفضل مسلسل قصير عن (The Lost Flowers of Alice Hart)، حصلت أيضًا على جائزة بايرون كينيدي للأعمال الإبداعية المتميزة في صناعتي السينما والتلفزيون.

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز (AACTA) لعام 2024.

فئة جوائز السينما

أفضل فيلم، وأفضل ممثلة: صوفيا وايلد، وأفضل مونتاج، وأفضل مكياج وتصفيف شعر، وأفضل موسيقى تصويرية، أفضل سيناريو، وأفضل صوت (Talk to Me)

أفضل ممثل: أسوان ريد - (The New Boy).

أفضل ممثل مساعد: هوجو وايفن- (The Rooster).

أفضل ممثلة مساعدة: ديبورا ميلمان - (The New Boy).

أفضل طاقم عمل: فيلم (Shayda).

أفضل تصوير سينمائي: (The New Boy).

أفضل تصميم أزياء: (Carmen).

أفضل انتاج: (The New Boy).

الفائزون في فئة المسلسلات

أفضل ممثلة كوميدية: كيت بوكس – (Deadloch).

أفضل برنامج أطفال: (Bluey).

أفضل برنامج كوميدي: (Hard Quiz).

أفضل مسلسل درامي: (The Newsreader).

أفضل برنامج ترفيهي واقعي: (Old People’s Home for Teenagers).

أفضل ممثل درامي: هوجو وايفن، وأفضل ممثلة مساعدة: هيثر ميتشيل - (Love Me).

أفضل ممثلة درامية: آنا تروفا- (The Newsreader).

أفضل برنامج لايف ستايل: (Gardening Australia).

أفضل مسلسل كوميدي روائي: (Colin From Accounts).

أفضل برنامج واقعي: (MasterChef Australia).

أفضل ممثل مساعد: هانتر باج لوشارد- (The Newsreader).

أفضل تصوير: (The Lost Flowers of Alice Hart).

أفضل تصميم أزياء: (The Newsreader).

فئة الجوائز الدولية

أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل في مسلسل: جيريمي آلين - (The Bear).

أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثلة في مسلسل: سارا سنوك – (Succession).

أفضل مخرج سينمائي: كريستوفر نولان، وأفضل ممثل سينمائي: كيليان مورفي - (Oppenheimer).

أفضل فيلم، وأفضل ممثلة سينمائية مارجو روبي، وأفضل ممثل مساعد رايان جوسلينج – (Barbie).

أفضل سيناريو: (Poor Things).

أفضل ممثلة مساعدة: فانيسيا كيربي- (Napoleon).