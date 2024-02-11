  • Alwasat News
Atwasat

«تحدث معي» يفوز بـسبع جوائز.. القائمة الكاملة لجوائز الأكاديمية الأسترالية للفنون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 10:56 صباحا
«تحدث معي» يفوز بـسبع جوائز.. القائمة الكاملة لجوائز الأكاديمية الأسترالية للفنون
شعار الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون. (AACTA)
WTV_Frequency

فاز فيلم «تحدث معي» بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون، إلى جانب ست جوائز أخرى بفروع مختلفة، كما فاز فيلم «الرعب المراهق» بجائزة أفضل مخرج لداني ومايكل فيليبو، وأفضل ممثلة لصوفي وايلد.

 كما فاز فيلم الرعب المراهق بجائزة أفضل مخرج لداني ومايكل فيليبو وأفضل ممثلة لصوفي وايلد، وذلك في الاحتفالية التي جرى إقامتها أمس في «جولد كوست»، وفقا لموقع المهرجان.

وحصل سوان ريد على جائزة أفضل ممثل رئيسي في فيلم عن فيلم «الطفل الجديد»، كما فازت زميلته النجمة ديبورا ميلمان بجائزة الممثلة المساعدة. حصل (Hugo Weaving) على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم (The Rooster)، وأضاف جائزة أفضل ممثل رئيسي في جائزة الدراما عن فيلم (Love Me).

أحمد مالك ينافس على جوائز الأكاديمية الأسترالية
إيران: الأكاديمية الأسترالية المدانة بالتجسس «تقضي محكوميتها».. ولن نستسلم للضجيج الدعائي
سيغورني ويفر تفوز بجائزة غويا الفخرية عن مجمل مسيرتها

على الجانب التلفزيوني، حصل (The Newsreader) على جائزة أفضل مسلسل درامي، حيث أضاف موسمه الثاني إلى مجموعته الستة من الموسم الأول، كما فاز (Colin) من (Accounts)، الذي جرى تجديده للتو للموسم الثاني، بجائزة أفضل مسلسل كوميدي روائي.

كما تابع (The Bear) ونجمه جيريمي ألين وايت نجاحهما في جائزة إيمي بفوزهما بجائزة أفضل مسلسل كوميدي وممثل رئيسي في مسلسل كوميدي. وحصل مسلسل (Succession) على جائزة أفضل مسلسل درامي ونجمته سارة سنوك، التي كرمتها أكاديمية التلفزيون الشهر الماضي، على جوائز أفضل مسلسل درامي وممثلة في الدراما.

ومن بين الفائزين الدوليين الآخرين باربي ونجميها مارجوت روبي وريان جوسلينج (أفضل فيلم وممثلة رئيسية وممثل مساعد)، وكريستوفر نولان وسيليان مورفي لأوبنهايمر (أفضل مخرج وممثل)، وأشياء سيئة (أفضل سيناريو لتوني ماكنمارا) ونابليون فانيسا كيربي (الممثلة الداعمة).

كما جرى تكريم روبي، أمس السبت، بجائزة تريل بليزر التي تسلط الضوء على إنجازات وقدرات ونجاح ممارس الشاشة الأسترالي الذي يلهم الآخرين في هذه الصناعة.
وفازت برونا باباندريا بجائزة أفضل مسلسل قصير عن (The Lost Flowers of Alice Hart)، حصلت أيضًا على جائزة بايرون كينيدي للأعمال الإبداعية المتميزة في صناعتي السينما والتلفزيون.

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز (AACTA) لعام 2024.

فئة جوائز السينما
أفضل فيلم، وأفضل ممثلة: صوفيا وايلد، وأفضل مونتاج، وأفضل مكياج وتصفيف شعر، وأفضل موسيقى تصويرية، أفضل سيناريو، وأفضل صوت (Talk to Me)

أفضل ممثل: أسوان ريد - (The New Boy).

أفضل ممثل مساعد: هوجو وايفن- (The Rooster).

أفضل ممثلة مساعدة: ديبورا ميلمان - (The New Boy).

أفضل طاقم عمل: فيلم (Shayda).

أفضل تصوير سينمائي: (The New Boy).

أفضل تصميم أزياء: (Carmen).

أفضل انتاج: (The New Boy).

الفائزون في فئة المسلسلات
أفضل ممثلة كوميدية: كيت بوكس – (Deadloch).

أفضل برنامج أطفال: (Bluey).

أفضل برنامج كوميدي: (Hard Quiz).

أفضل مسلسل درامي: (The Newsreader).

أفضل برنامج ترفيهي واقعي: (Old People’s Home for Teenagers).

أفضل ممثل درامي: هوجو وايفن، وأفضل ممثلة مساعدة: هيثر ميتشيل - (Love Me).

أفضل ممثلة درامية: آنا تروفا- (The Newsreader).

أفضل برنامج لايف ستايل: (Gardening Australia).

أفضل مسلسل كوميدي روائي: (Colin From Accounts).

أفضل برنامج واقعي: (MasterChef Australia).

أفضل ممثل مساعد: هانتر باج لوشارد- (The Newsreader).

أفضل تصوير: (The Lost Flowers of Alice Hart).

أفضل تصميم أزياء: (The Newsreader).

فئة الجوائز الدولية
أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل في مسلسل: جيريمي آلين - (The Bear).

أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثلة في مسلسل: سارا سنوك – (Succession).

أفضل مخرج سينمائي: كريستوفر نولان، وأفضل ممثل سينمائي: كيليان مورفي - (Oppenheimer).

أفضل فيلم، وأفضل ممثلة سينمائية مارجو روبي، وأفضل ممثل مساعد رايان جوسلينج – (Barbie).

أفضل سيناريو: (Poor Things).

أفضل ممثلة مساعدة: فانيسيا كيربي- (Napoleon).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري
أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد

أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد
ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تحدث معي» يفوز بـسبع جوائز.. القائمة الكاملة لجوائز الأكاديمية الأسترالية للفنون
«تحدث معي» يفوز بـسبع جوائز.. القائمة الكاملة لجوائز الأكاديمية ...
انطلاق مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول
انطلاق مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول
«أوبنهايمر» يمهد للأوسكار بنيل جائزة نقابة المخرجين
«أوبنهايمر» يمهد للأوسكار بنيل جائزة نقابة المخرجين
بالصور.. اللمة الطيبة تحتفل بالذكرى الـ31 لتأسيس دار الفنون
بالصور.. اللمة الطيبة تحتفل بالذكرى الـ31 لتأسيس دار الفنون
«مي تو» تطغى على احتفال توزيع جوائز غويا السينمائية
«مي تو» تطغى على احتفال توزيع جوائز غويا السينمائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»...
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» ......
المزيد
شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية
شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة......
وفاة فنان الأداء النمسوي غونتر بروس عن 85 عاماً
وفاة فنان الأداء النمسوي غونتر بروس عن 85 عاماً...
افتتاح مقبرة نفر حتب كاتب آمون في الأقصر
افتتاح مقبرة نفر حتب كاتب آمون في الأقصر...
«مي تو» تطغى على احتفال توزيع جوائز غويا السينمائية
«مي تو» تطغى على احتفال توزيع جوائز غويا السينمائية...
بالصور.. اللمة الطيبة تحتفل بالذكرى الـ31 لتأسيس دار الفنون
بالصور.. اللمة الطيبة تحتفل بالذكرى الـ31 لتأسيس دار الفنون...
المزيد