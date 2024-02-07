سيغورني ويفر تفوز بجائزة غويا الفخرية عن مجمل مسيرتها

القاهرة - بوابة الوسط

اختيرت الممثلة الأميركية سيغورني ويفر للفوز بجائزة غويا الدولية الفخرية لهذا العام، التي سبق أن رُشِحَت ثلاث مرات لـ«الأوسكار»، ونالت جائزة «بافتا» وجائزتي «غولدن غلوب».

ونشرت الأكاديمية بيان توضح أن احتفال توزيع جوائز السينما الإسبانية الذي يقام السبت في فالادوليد بشمال غرب إسبانيا سيشهد تسليم الجائزة للممثلة البالغة 74 عاما، لكونها من بين الذين يحظون «بأكبر تقدير عالميا على المسرح والشاشات».

وتُمنح هذه الجائزة للمرة الثالثة فحسب، بعدما نالتها كيت بلانشيت وجولييت بينوش، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت الأكاديمية أن الجائزة تكافئ مسيرة ويفر «المميزة و الحافلة بأفلام لا تُنسى»، مذكرة بـ«شخصيات نسائية مستقلة ومعقدة وقوية» جسدتها، منها شخصية الملازمة ريبلي في فيلم «إيليين»، و ديان فوسي في «غوريلاز إن ذي ميست».

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وقدمت ويفر طوال مسيرتها الفنية التي امتدت 40 عاما أدوارا في عشرات الأفلام، من بينها أعمال واسعة الشعبية منها «أفاتار» و«غوست باسترز»، وأخرى درامية كـ«ذي غود هاوس» و«ذي يير أوف ليفينغ دينجيرسلي» و«آيس ستورم» الذي فازت عنه بجائزة بافتا، كذلك أدت دور البطولة في أفلام كوميدية مثل «غالاكسي كويست» و«ووركينغ غيرل» الذي نالت عنه جائزة غولدن غلوب.

عملت ويفر مع أبرز المخرجين كوودي آلن وريدلي سكوت وجيمس كاميرون ورومان بولانسكي وديفيد فينشر، أن حصلت على الجائزة الفخرية في مهرجان سان سيباستيان السينمائي العام 2016.

وفازت الممثلة المولودة في نيويورك العام 1949 بجائزة غولدن غلوب أخرى عن تجسيدها شخصية عالمة الطبيعة ديان فوسي في فيلم «غوريلاز إن ذي ميست».