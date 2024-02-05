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جائزة ألبوم العام لتايلور سويفت في «غرامي» للمرة الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 01:16 مساء
جائزة ألبوم العام لتايلور سويفت في «غرامي» للمرة الرابعة
المغنية الأميركية تايلور سويفت لدى تسلمها جائزة أليوم العام خلال الاحتفال السادس والستين لتوزيع جوائز «غرامي» 4 فبراير 2024 (أ ف ب)
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حققت النجمة تايلور سويفت الأحد إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز «غرامي» بنيلها للمرة الرابعة لقب ألبوم العام، وهو الأبرز بين هذه المكافآت التي هيمنت عليها النساء هذه السنة، فيما أعلنت النجمة عن أسطوانة جديدة لها.

وبهذه الجائزة التي حصلت عليها سويفت عن ألبومها «ميدنايتس» وتسلمتها من سيلين ديون، باتت النجمة البالغة 34 عاماً الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون وفقا لوكالة «فرانس برس».

وعلقت سويفت قائلة «أود أن أقول لكم أن هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بفرح مماثل عندما أنجز أغنية وأضافت شكرًا جزيلاً لكم على إتاحة الفرصة لي للقيام بما أحبه كثيراً أنا مذهولة».

هيمنة نسائية على ترشيحات جوائز غرامي تعكس تغيّراً في قطاع الموسيقى

3 جوائز سابقة
وسبق أن فازت بالجائزة الكبرى وهي جائزة ألبوم العام ثلاث مرات عن «فيرلس» و«1989» و«فولكلور».

إطلاق ألبوم جديد
وأفادت تايلور سويفت من المناسبة تسويقياً، فانتهزت الفرصة بعد حصولها في بداية الاحتفال على جائزة أخرى هي أفضل ألبوم بوب، بإعلانها عن إطلاق ألبوم جديد في أبريل المقبل بعنوان «ذي تورتشورد بويتس ديبارتمنت».

وأكد هذا الإنجاز مكانتها كنجمة أساسية في عالم الموسيقى، بعدما اختارتها مجلة «تايم» شخصية العام 2023 وحققت جولة حفلاتها العالمية «ذي إيراس تور« نجاحاً كبيراً مع تجاوز إيراداتها عتبة المليار دولار في 60 حفلة خلال العام الماضي، وهو مبلغ لم يحقق في تاريخ الموسيقى.

«Flowers » لمايلي سايروس أفضل تسجيل
وفي ما يتعلق بالفئات الرئيسية الأخرى، فازت مايلي سايروس بجائزة أفضل تسجيل لهذا العام عن أغنيتها «Flowers» التي أدّتها في عرض مميز خلال الاحتفال.

ووصفت الفنانة البالغة 31 عاماً هذه الجائزة التي تكافئ النوعية العامة للأغنية بأنها مهمة جداً، لكنها قالت لدى تسلّمها إياها «آمل حقاً في ألاّ تغيّر شيئاً لأن حياتي أمس كانت جميلة».

يلي آيليش تفوز بجائزة أغنية العام
وفازت منافستها بيلي آيليش بجائزة أغنية العام عن «وات واز آي مايد فور» الحزينة، وهي الأغنية الرئيسية لفيلم «باربي».

وتقاسمت المغنية هذه الجائزة مع شقيقها وشريكها الفني فينيس أوكونيل الذي اعتلى المسرح معها لتسلّمها.

وقالت آيليش لدى تسلمها جائزتها «شكراً لأخي، أفضل صديق لي في العالم، الذي جعل مني ما أنا عليه اليوم». وأضافت شكراً لغريتا غيرويغ على إنتاج أفضل فيلم لهذا العام».

وكان «باربي» الذي ضمّت موسيقاه التصويرية أغنيات لفنانين آخرين بينهم دوا ليبا ونيكي ميناج حاضراً بقوة إذ حصل على 11 ترشيحاً، وفاز بجائزتين في الاحتفال التمهيدي.

جوائز «غرامي» تحتفي بتصدّر النساء المشهد الموسيقي الأميركي

«جاغوار 2»
أما جائزة أفضل فنان جديد فكانت من نصيب مغنية موسيقى آر أند بي والبوب فيكتوريا مونيه التي حقق ألبومها الأول نجاحاً كبيراً في 2023.

هيمنة نسائية
وعَكَسَت الحفلة السادسة والستون لتوزيع جوائز «غرامي» هيمنة العنصر النسائي على المشهد الموسيقي الأميركي، إذ نالت مغنية الآر أند بي سِزا ثلاثاً منها، وفازت فرقة «بوي جينيوس» الثلاثية النسائية بثلاث جوائز أيضاً في فئات موسيقى الروك، فيما كانت لائحة المرشحات البارزات تضم جانيل موناي ولانا ديل راي وأوليفيا رودريغو.

وقال الفكاهي الجنوب إفريقي نريفور نوا الذي تولى تقديم الاحتفال في بداية الأمسية «هل يمكننا أن نستمتع للحظة بكَون النساء سيطرن على الموسيقى هذا العام؟». وذكّر وسط التصفيق بأن بين المرشحين لجائزة ألبوم العام سبع نساء».

توقيف غني الراب الأميركي كيلر مايك
أما كواليس الاحتفال، فشهدت توقيف مغني الراب الأميركي كيلر مايك، مباشرة بعد فوزه بثلاث جوائز.

وفي مقطع فيديو نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر المغني مكبّلاً ومخفوراً من عناصر الشرطة عبر ممرات ملعب «كريبتو أرينا» حيث أقيم الاحتفال.

ونقل الموقع الإلكتروني لمجلة «هوليوود ريبورتر» عن أحد المسؤولين عن أمن الملعب أن مغني الراب أوقف في قضية لا علاقة لها بالاحتفال ولم ترد شرطة لوس أنجليس على الفور عندما تواصلت وكالة «فرانس برس» معها.
وحصل كيلر مايك على ثلاث جوائز «غرامي» من بينها تلك المخصصة لأفضل ألبوم راب عن أسطوانته «مايكل» خلال الاحتفال التمهيدي الذي أقيم بعد ظهر الأحد ووُزع فيه عدد كبير من الجوائز قبل الاحتفال الرئيسي.

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