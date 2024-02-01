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هيمنة نسائية على ترشيحات جوائز غرامي تعكس تغيّراً في قطاع الموسيقى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 09:28 مساء
هيمنة نسائية على ترشيحات جوائز غرامي تعكس تغيّراً في قطاع الموسيقى
المغنية تايلور سويفت في إينغلوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، 7 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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لطالما أبدى الموسيقيون والنقاد أسفهم للغياب الكبير للنساء في سجلات الفائزين بجوائز «غرامي»، أبرز مكافآت الموسيقى الأميركية.

 لكن يُتوقع أن تصبّ أهمّ الجوائز في نسخة هذا العام الأحد المقبل لمصلحة فنانات، ما يعكس تغيراً في العقليات وتنوعاً متزايداً في المشهد الفني، وفقا لوكالة «فرانس برس».

في فئة ألبوم العام وحدها، والتي تتنافس عليها خصوصاً تايلور سويفت، وسزا، وأوليفيا رودريغو خلال الحفلة السادسة والستين لهذه الجوائز في لوس أنجليس، سبعة من المرشحين الثمانية هن نساء أو من مجتمع الميم.

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وتقول كريستين ليب، الأستاذة في جامعة إيمرسون والمتخصصة في تسويق الموسيقى والهويات الجنسية «كان من المعتاد في ما مضى أن تلفت نجمات موسيقى البوب الانتباه من خلال مرورهنّ على السجادة الحمراء. أما الآن فبتن محور الحديث في المنافسة على جوائز غرامي نفسها».

الموهبة بدل الملابس
وتضيف ليب «إنه تغيير كبير. بات الحديث يدور حول موهبة النساء وجاذبيتهن أكثر من أجسادهن وملابسهن».

وتتنافس تايلور سويفت، التي استحالت نجمة عالمية كبرى، مع سزا التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات (9) بفضل ألبومها «اس او اس»  وأغنيتها الضاربة «كيل بيل»، وأوليفيا رودريغو، ملهمة ديزني السابقة التي تحظى أعمالها الموسيقية من نوع الروك باستحسان النقاد، في آن واحد على جائزتي أفضل ألبوم، وأفضل تسجيل لهذا العام، التي تُمنح تقديراً للأداء العام للأغنية.

والأمر سيّان مع مايلي سايروس وفرقة «بويجينيوس» التي أثارت موسيقياتها الثلاث فيبي بريدجرز وجوليان بيكر ولوسي داكوس ضجة كبيرة من خلال المزج بين موسيقى البوب الشعبية والروك المستقلة.

وتشارك في المنافسة أيضاً جانيل موناي، بيلي ايليش والنجمة الصاعدة فيكتوريا مونيه في الفئات الأبرز (أفضل ألبوم أو أفضل تسجيل أو أغنية). أما الرجل الوحيد الذي نجح في حجز مقعد له في هذه المنافسة فهو عازف الجاز جون باتيست، الفائز الكبير في حفلة «غرامي» قبل عامين.

وتشير كريستين ليب إلى أن هذا التطور لافت، لأنه يطاول النساء والفنانات من مجتمع الميم مثل الثلاثي «بويجينيوس»، إضافة إلى مايلي سايروس، وبيلي ايليش، وجانيل موناي.

وعلى المستوى الإحصائي، ثمة تغيير ملحوظ. فبين عامي 2012 و2022، كان 13,9% فقط من المرشحين في الفئات الرئيسية من النساء، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة «أننبرغ إنكلوجن إنستيتيوت» البحثية التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا.

تركيز على موسيقى البوب
وقد تتماشى هذه الأرقام مع التصريحات المثيرة للجدل للرئيس السابق لمنظمة «ريكوردينغ أكاديمي» القائمة على جوائز غرامي، نيل بورتناو، الذي قال عام 2018 إن الفنانات يجب عليهن إبراز أنفسهنّ بصورة أكبر إذا ما أردن انتزاع مزيد من الاعتراف بهنّ.

وفي نوفمبر، كان بورتناو موضوع شكوى قانونية، إثر اتهامه بتخدير فنانة واغتصابها في 2018، وهو ما ينفيه.

وفي رد فعله على إعلان الترشيحات في نوفمبر، أشار رئيس «ريكوردينغ أكاديمي» الحالي هارفي مايسن جونيور إلى أن «النساء صنعن موسيقى جيدة للغاية» وأن «ناخبينا اقتنعوا بوضوح» بأعمالهنّ.

وفي رصيد أكثرية هاتيك الفنانات مسيرة فنية قوية، ما سمح لهن باستكشاف أنماط متنوعة، بعدما كان يجري حصر النساء في كثير من الأحيان في موسيقى البوب.

وتوضح كريستين ليب «المرأة التي تحقق مبيعات جيدة مقدّر لها أن تفقد أسلوبها الموسيقي الأصلي ويجري تصنيفها على أنها نجمة بوب».

وفيما تعتمد موقفاً حذراً حيال مسألة تطور العقليات، سواء في القطاع الموسيقي أو في نظرة النقاد، تقول الأكاديمية «بشكل عام، تُعتبر موسيقى البوب أمراً مصطنعاً أو سريع الزوال».

وتأمل خبيرة أخرى، هي كريستين ويش، التي تقدّم حصصاً في جامعة إنديانا حول تاريخ المرأة في الموسيقى منذ العصور الوسطى، أن «نتمكن في نهاية المطاف من متابعة الفن كما هو»، من دون أخذ «بعض الهويات» بعين الاعتبار.

وتوضح أن الطلاب لديهم إعجاب خاص بـ«بويجينيوس»، الثلاثي المرشح في ست فئات، والذي يسخر أعضاؤه طوعاً من تسمية «نساء في موسيقى الروك».

وتضيف ويش «كموسيقية ومدرّسة، لا أستطيع الانتظار إلى اليوم الذي لن يعود فيه النوع الاجتماعي موضوعاً مهماً ولن نتفاجأ بعد الآن بأن النساء يشكلن الأغلبية».

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