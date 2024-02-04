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جوائز «غرامي» تحتفي بتصدّر النساء المشهد الموسيقي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 05:36 مساء
جوائز «غرامي» تحتفي بتصدّر النساء المشهد الموسيقي الأميركي
المغنية الأميركية سزا خلال حفلة لها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية في السابع من أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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حتفي جوائز «غرامي» الموسيقية المرتقبة، اليوم الأحد، بالوجود النسائي في صدارة المشهد الموسيقي الأميركي، مع توجّه الأنظار إلى تايلور سويفت التي قد تعزز مكانتها كملكة البوب مع احتمال فوزها بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة.

وإذا فاز ألبوم «ميدنايتس» لسويفت بجائزة ألبوم العام، ستدخل المغنية البالغة 34 عاماً فئة أهم الفائزين بالجوائز المُعادلة موسيقياً لجوائز الأوسكار السينمائية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

 ومن شأن هذا الإنجاز أن يؤكد مكانتها كنجمة أساسية في عالم الموسيقى، بعدما اختارتها مجلة «تايم» شخصية العام 2023 وحققت  جولة حفلاتها العالمية «ذي إيراس تور» نجاحاً كبيراً مع تجاوز إيراداتها عتبة المليار دولار في 60 حفلة خلال العام الفائت، وهو مبلغ لم يحقق في تاريخ الموسيقى. 

لكنّ فوز سويفت بالجائزة الأبرز يتطلب التفوق في منافسة شرسة يطغى عليها العنصر النسائي.

وفي مقدّم المنافِسات مغنية الـ«آر إن بي» سِزا التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات، إذ نالت تسعة منها بفضل ألبومها «اس او اس» SOS الذي يتضمن أغنيات مطبوعة بتأثيرات أنواع موسيقية عدة كالبوب والجاز والروك والإلكترو.

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وتتنافس أيضاً على جائزة ألبوم العام أوليفيا رودريغو ومايلي سايروس وجانيل موناي ولانا ديل راي.

أما فرقة الروك المستقلة «بويجينيوس» المؤلفة من الثلاثي فيبي بريدجرز وجوليان بيكر ولوسي داكوس، فحصلت على ستة ترشيحات.

وقال هارفي مايسن جونيور، رئيس «ريكوردينغ اكاديمي» التي تضم محترفي قطاع الصناعة الموسيقية الأميركية وتتولى تنظيم احتفال توزيع جوائز «غرامي»، إنه «متفائل» من أن الحضور القوي للنساء لا يقتصر على دورة 2024 من احتفال «غرامي».

وأكد لوكالة «فرانس برس» على هامش حفلة نُظّمت قبل الاحتفال الرسمي الأحد، أن لجنة التحكيم باتت تضم 2500 امرأة جديدة و40% من أصحاب البشرة الملونة. 

وقال «نريد أن نتأكد من أننا في المستوى المطلوب، لذا ثمة عمل علينا إنجازه. وينبغي أن يكون لدينا مزيد من النساء وأصحاب البشرة الملوّنة».

 هل يُحدِث جون باتيست مفاجأة؟ 
رأت تانيا تروتر، من فرقة البلوز والكانتري «ذي وور أند تريتي» والتي كانت حاضرة في الحفلة أيضاً، أن جوائز «غرامي» توفر رؤية مهمة للفنانين.

وقالت «بمجرّد أن يُرشَّح الفنان إلى أحد جوائز غرامي، يصبح في مكان مختلف. إذ يسترعي مزيداً من الانتباه».

وثمة تالياً فرص كبيرة أن تؤول الجوائز الأهم إلى نساء ما لم تأت المفاجأة من عازف الجاز جون باتيست الذي أثبت حضوره في جوائز «غرامي» في السنوات الأخيرة.

وباتيست هو الرجل الوحيد الذي نجح في حجز مقعد له في المنافسة على اثنتين من الفئات المرموقة هما ألبوم العام وأغنية العام، بعد سنتين من فوزه في حفلة «غرامي» متفوقاً على نخبة فناني موسيقى البوب.

ويخوض جون باتيست السباق هذه السنة عن أغنيته «باترفلاي» التي ألّفها لزوجته الكاتبة سليكا جواد عندما دخلت المستشفى لمتابعة علاجها من سرطان الدم، ولم تتمكن تالياً من مشاهدة فوزه عام 2022. 

ويحضر بقوة أيضاً فيلم «باربي» الذي حصل على 11 ترشيحاً، ويعود الفضل في ذلك خصوصاً إلى تأدية المغنيات بيلي ايليش ودوا ليبا ونيكي ميناج موسيقاه التصويرية.

مشاركة لـ«يو 2» من لاس فيغاس
وتحول الممثل راين غوسلينغ إلى ظاهرة موسيقية غير متوقعة من خلال أغنيته «آيم جاست كِن».

كذلك قد تتوج مغنية الراب المتألقة في «برونكس آيس سبايس» بلقب اكتشاف العام.

وسيتولى الفكاهي تريفور نُوا تقديم الحفلة التي تخصص حيّزاً واسعاً للوصلات الفنية، إذ إن جوائز معظم الفئات التسعين ستُسلّم إلى الفائزين بها قبل الأمسية نفسها، لا خلالها.

وسيتاح تالياً للنجوم، على غرار سِزا وبيلي ايليش وأوليفيا رودريغو، وقت كافٍ لتقديم عروضهم الغنائية.

وتشارك في الحفلة ولكن من لاس فيغاس، فرقة الروك «يو 2»، في حين يعتلي مسرح الأمسية حضورياً في لوس أنجليس مغني الراب ترافيس سكوت، ومغني الكانتري لوك كومز، والمغني النيجيري بورنا بوي. 

وفي عمر الثمانين، تغني الكندية جوني ميتشل للمرة الأولى على مسرح جوائز «غرامي»، وهي تسعى هذه السنة إلى الفوز بجائزة أفضل ألبوم من نوع الفولك، بعدما سبق أن نالت تسع جوائز «غرامي» خلال مسيرتها الفنية.

وتبدأ الحفلة في الساعة 17,00 الأحد بالتوقيت المحلي (01,00 ت غ الاثنين).

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