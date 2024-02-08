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تايلور سويفت تلتقي جمهورها الآسيوي في سلسلة حفلات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 11:19 صباحا
تايلور سويفت تلتقي جمهورها الآسيوي في سلسلة حفلات
إحدى معجبات المغنية الأميركية تايلور سويفت تلتقط صورة أمام ملعب طوكيو دوم في السابع من فبراير 2024 (أ ف ب)
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تبدأ المغنية تايلور سويفت جولة حفلات الأربعاء من طوكيو تمتد لمدة شهر في آسيا والمحيط الهادئ، حيث ينتظرها جمهورها بحماسة بعد أن حققت إنجازا غير مسبوق في تاريخ جوائز «غرامي» بنيلها للمرة الرابعة لقب ألبوم العام.

وتحدى أكثر من ألف معجب بسويفت الطقس البارد الأربعاء في العاصمة اليابانية، واصطفوا في طوابير محاولين شراء منتجات تحمل صورة النجمة الأميركية قبل حفلاتها الأربع المرتقبة في طوكيو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتندرج هذه الحفلات ضمن جولتها العالمية «ذي إيراس تور» (The Eras Tour) التي تجاوزت إيراداتها عتبة المليار دولار، وهو مبلغ لم يحقق في تاريخ الموسيقى.

وكُتب على لافتة كبيرة عليها صورة المغنية «مرحبا، نحن محبو تايلور سويفت في تايوان»، وتهافت عدد كبير من الجماهير لالتقاط صور إلى جانب اللافتة أمام ملعب بيسبول «طوكيو دوم»، الذي يتسع لـ55 ألف متفرج وسيستضيف الحفلات.

وتمكن سعداء الحظ من الحصول على تذاكر نتيجة سحب قرعة لاقى انتقادات كثيرة، في حين اجتاز بعضهم آلاف الكيلومترات لمشاهدة نجمتهم المفضلة.

وتقول إيبوني دونوهيو (18 عاما) «سافرنا إلى اليابان لحضور إحدى الحفلات لأننا لم نتمكن من الحصول على تذاكر لحفلاتها في أستراليا».

«تعزز ثقتي بنفسي»
وقبل الحفلة التي ينتظرها البعض منذ سنوات، حضرت أمام الملعب معجبات بالنجمة ارتدين تنانير قصيرة وسترات براقة أو قمصانا عليها الحرفان الأولان من اسمها «ت.س».

ويقول سايا ماتسو، وهو شاب ياباني يبلغ 25 عاما «أستمع إلى أغانيها منذ أن كنت في المدرسة، إنها المرة الأولى التي سأراها في حفلة وأنا متحمس جدا، هي شخص يلامس قلوب الناس ويدفعهم للغناء، أحب شخصيتها».

وحققت الفنانة البالغة 34 عاما إنجازا غير مسبوق في موسيقى البوب بنيلها للمرة الرابعة جائزة «غرامي» لألبوم العام، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون.

-جائزة ألبوم العام لتايلور سويفت في «غرامي» للمرة الرابعة
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وبعد حفلتها الأخيرة في اليابان السبت، ستتوجه سويفت إلى لاس فيغاس لحضور مباراة «سوبر بول» (نهائي بطولة كرة القدم الأميركية) ومساندة حبيبها ترافيس كيلسي، نجم فريق كانساس سيتي تشيفز.

وطالت نظرية المؤامرة علاقتهما التي تحظى بتغطية إعلامية كبيرة، إذ اعتبر بعض المعلقين والشخصيات اليمينية أنها ستُستخدم بهدف تزوير نتائج المباراة والتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وبعد المباراة، ستسافر سويفت إلي أستراليا وسنغافورة لإحياء حفلات قبل الانتقال إلى أوروبا للقيام بجولة يُتوقع أن تحقق إيرادات إجمالية بملياري دولار.

ورصدت شركة «أماديوس» للسفريات زيارات غير عادية لمدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستحيي سويفت حفلات فيها.

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