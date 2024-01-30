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حظر موقت على «إكس» لعمليات البحث باسم «تايلور سويفت» بعد صور مزيفة لها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 02:50 مساء
حظر موقت على «إكس» لعمليات البحث باسم «تايلور سويفت» بعد صور مزيفة لها
المغنية تايلور سويفت على هامش احتفال توزيع جوائز «غولدن غلوب» في بيفرلي هيلز، 7 يناير 2024. (أ ف ب)
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أتيح مجددا الإثنين البحث على شبكة «إكس» عن عبارة تايلور سويفت التي شهدت حظرا موقتا في نهاية الأسبوع الماضي على أن يستمر الحجب في الحالات التي يُرفق فيها اسم المغنية بكلمة AI.

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية أن موجة من الغضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر صور إباحية مفبركة للنجمة «تايلور سويفت»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأُبقيَ الحجب على شبكة «إكس» في الحالات التي يُرفق فيها اسم المغنية بكلمة (AI)، المؤلفة من الحرفين الأولين لعبارة «الذكاء الصناعي» بالإنجليزية.

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واعتُمِد هذا الحجب الموقت بعد انتقادات واسعة من محبي النجمة والبيت الأبيض وعدد من المشاهير لبث هذه الصور الإباحية المزيفة التي فُبرِكَت بواسطة تقنية «التزييف العميق» على منصة «إكس».

ونقل موقع «دي فيردج» الأميركي عن مدير العمليات في «إكس» جو بيناروش قوله إن «الحظر كان إجراء وقائيا موقتا».

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الجمعة إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من هذه القضية.

47 مليون مشاهدة خلال 17 ساعة
وأضافت «لسوء الحظ، ندرك في كثير من الأحيان أن لعدم تنفيذ القانون تأثيرا كبير على النساء والفتيات اللواتي يشكلن الأهداف الرئيسية للتحرش عبر الإنترنت».

وشوهدت إحدى الصور المزيفة للنجمة الأميركية أكثر من 47 مليون مرة عبر الشبكة الاجتماعية قبل أن تُحذف الخميس. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الصورة بقيت منشورة في «إكس» لأكثر من 17 ساعة.

وليست الصور الإباحية المزيفة بتقنية «التزييف العميق» لنساء مشهورات أو عاديات بالمسألة الجديدة. إلا أن تطوير برامج الذكاء الصناعي التوليدي قد يؤدي إلى ابتكار كمية كبيرة جدا من المحتويات الإشكالية، بحسب ناشطين وجهات ناظمة.

وبما أن الصور المفبركة طالت هذه المرة تايلور سويفت التي تحتل المرتبة الثانية بين الفنانين الأكثر استقطابا للمستمعين في العالم عبر منصة «سبوتيفاي»، قد يسهم ذلك في جعل الجهات المعنية في هذا المجال إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما.

ويرى المحللون أن «إكس» من أكبر منصات المحتويات الإباحية في العالم، إذ إن قواعدها في هذا الشأن تقل صرامة من تلك التي تفرضها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» التابعتان لمجموعة «ميتا».

وذكرت «إكس» الأسبوع الماضي حظرها «الصارم» لصور العري التي لا تحظى برضى أصحابها، مؤكدة التزامها سياسة عدم التسامح مطلقا مع هذا النوع من المحتوى.

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