  • Alwasat News
Atwasat

جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 11:11 صباحا
جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا
الممثلة جينا كارانو على هامش عرض أول لمسلسل «ذي ماندالوريان» في هوليوود بتاريخ 13 تنوفمبر 2019 (أ ف ب )
WTV_Frequency

أقامت الممثلة جينا كارانو التي شاركت في أعمال عالم «ستار وورز» دعوى على شركة «ديزني» التي استغنت عن خدماتها بسبب مواقفها المثيرة للجدل فيما يخص الهولوكوست وجائحة «كوفيد-19» المثليين جنسيا.

وتشكل هذه الملاحقة القانونية التي يدعمها رئيس منصة «إكس» إيلون ماسك ويمولها، مثالا جديدا على المعارك الثقافية التي تجعل الولايات المتحدة منقسمة.

وأشارت كارانو في الدعوى إلى أنها تعرضت لمضايقات عبر الإنترنت من «متطرفين يساريين»، معتبرة أن صاحب عملها شوه سمعتها وحد من فرص توظيفها في المجال السمعي والبصري، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت شركة «ديزني» أنها فصلت الممثلة بسبب «مواقفها البغيضة وغير المقبولة» على حد تعبيرهم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، و«التي تسيء إلى الأشخاص على أساس هويتهم الثقافية والدينية».

 -اتهام «جوجل» في دعوى قضائية بالتحيز الممنهج ضد الموظفين السود
-جوائز «غرامي» تحتفي بتصدّر النساء المشهد الموسيقي الأميركي

وكتبت كارانو عبر منصة «إكس»، «يمكن للجنود النازيين أن يجمعوا بسهولة آلاف اليهود، لأن الحكومة جعلت جيرانهم يكرهونهم لمجرد أنهم يهود»، مضيفة «بماذا يختلف هذا الأمر عن كراهية شخص ما بسبب آرائه السياسية؟».

وأرفقت المنشور بصورة لامرأة يهودية تعرضت للضرب في ظل نظام هتلر، وسخرت الممثلة في منشور آخر من شخص في كاليفورنيا يضع كمامة خلال مرحلة جائحة «كوفيد-19».

كما أثارت الجدل من خلال اعتماد «بوب بوب بيب» (boop/bop/beep) كضمائر في صفحاتها عبر منصات التواصل، في خطوة اعتبرها منتقدوها بمثابة انتقاد للأشخاص المتحولين جنسيا.

وأكدت كارانو في بيان الثلاثاء أنها «لم تستخدم مطلقا لغة عدوانية»، مشددة على أن منشوراتها تهدف إلى «حض الناس على التفكير» ونُشرَت «باحترام وبأسلوب فكاهي».

وأوضحت الدعوى أن الممثلة لم تستفد من المرونة نفسها في حرية التعبير على غرار بعض زملائها الذكور، وأشارت منصة «إكس» إلى أن قضية الممثلة تشكل «التزاما بحرية التعبير»، وأوضحت المنصة في رسالة رسمية الثلاثاء «نحن فخورون بتوفير دعم مالي لدعوى جينا كارانو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف

ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر
ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية

4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب

«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي

رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي
ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا

ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا
معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026

معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026
أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال
«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا
تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب

تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط ...
اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة

اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة
حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات

حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات
«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة

نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»
باحث مصري يفك بالذكاء الصناعي رموز مخطوطات عتيقة
باحث مصري يفك بالذكاء الصناعي رموز مخطوطات عتيقة
سيغورني ويفر تفوز بجائزة غويا الفخرية عن مجمل مسيرتها
سيغورني ويفر تفوز بجائزة غويا الفخرية عن مجمل مسيرتها
جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا
جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا
رسالة ماجستير لباحثة ليبية عن الهجرة غير النظامية مستندة على محتوى «بوابة الوسط»
رسالة ماجستير لباحثة ليبية عن الهجرة غير النظامية مستندة على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»...
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» ......
المزيد
رسالة ماجستير حول دور الإعلام في تغطية الهجرة غير النظامية
رسالة ماجستير حول دور الإعلام في تغطية الهجرة غير النظامية...
تايلور سويفت تلتقي جمهورها الآسيوي في سلسلة حفلات
تايلور سويفت تلتقي جمهورها الآسيوي في سلسلة حفلات...
إصدارات «جهاز المدينة» في ضيافة محمود بي
إصدارات «جهاز المدينة» في ضيافة محمود بي...
رسالة ماجستير لباحثة ليبية عن الهجرة غير النظامية مستندة على محتوى «بوابة الوسط»
رسالة ماجستير لباحثة ليبية عن الهجرة غير النظامية مستندة على......
جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا
جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا...
المزيد