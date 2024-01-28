  • Alwasat News
Atwasat

توقيع «مناكفات الربع الأخير» للروائي الكبير جمعة بوكليب في معرض القاهرة للكتاب (صور وحوار)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 03:03 مساء
توقيع «مناكفات الربع الأخير» للروائي الكبير جمعة بوكليب في معرض القاهرة للكتاب (صور وحوار)
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني للنشر بالقاهرة)
WTV_Frequency

شهد جناح دار الفرجاني للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، فعالية توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب .

حاورت «بوابة الوسط» القاص والروائي الكبير جمعة بوكليب على هامش حفل التوقيع.

فقال عن دوافع الكتابة لديه: «الكتابة عمل ضد الموت، وهو الباقي من أثر، والإنسان بحاجة إلى التعبير عن ذاته منذ أن وُجد، والتعبير عن وجوده وحياته».

وتابع «لهذا أكتب أنا، أكتب لأبقى، لأحصل على خلودي، ولست وحدي في ذلك، بل العالم كافة يبحث عن ثَمّة خلود».

الوسط: هل الأدب يستطيع تغيير الواقع؟
قال مؤكدًا «على المدى الطويل، نعم» ويدلل على ذلك بأن «الكتب السماوية غيرت الواقع».

 وتابع «فالكتب الأدبية ستأخذ وقتها حتى تستطيع أن تُحدث التغيير المطلوب، ولأجل أن يحدث التغيير المطلوب يجب أن تتغير طريقة رؤيتنا للأشياء، والناس، والعالم».

الوسط: لماذا الربع الأخير؟ وهل هي نتاج مراحل زمنية متباعدة، أم إنها حديثة في الربع «غير» الأخير؟

قال ضاحكا: «لأنني في الربع الأخير من العمر»، وتابع «هناك أعمال أُنتجت على المدى البعيد وأخرى وليدة المرحلة القريبة الفائتة، مثل حصار والطريق إلى أنجامينا، وبعضها مثل باب الحلو كتبت في الفترة الحالية».

 وأشار إلى أن المجموعة مقسمة إلى أبواب مثل «باب السؤال» و«باب الحب» وهكذا.

الوسط: هل ثمة خيط مشترك يجمع قصص الكتاب؟
كاشفا أن التيمة الأبرز التي تصطبغ بها القصص هي الغربة، وأشار إلى أنه رغم تحقيق ما أراده من الغربة، إلا إنه يحتاج إلى تلمّس خطى الطفولة والسير في مرابع الصبا، ويأخذه الحنين لتلك الأيام. التي توقظ لديه «شهوة الكتابة».

وعن ما يشغله من مواضيع لا زالت تختمر في ذهنه  في الآونة الأخيرة، وإذا ما كان موضوع الغربة منها؟ قال: لقد «صفيت حسابي مع الغربة من حكايات».

وعن تيمة العمل القادم، أجاب بأنها رواية تقترب من تيمة الموت، وتحاول «الاشتباك معه».

من أجواء القصص
مقتطف أول: « في غياب الحبّ.. في بيتي، صباحاً: أفرشُ، بتؤدة، قطعةَ قماشٍ، بحجم متوسط،، وبلون محايد، على منضدة خشبية، عتيقة. أضعُ، إلى جانب منها، ما يلزمني من عدة شغل احترافية، اشتريتها، مستعملة، من امرأة عجوز. أثبّت نظارتي على عينيّ جيداً، وأجلسُ، متهيئاً للعمل، على كرسي، من خشب مصقولٍ، بلا وسادة. أنهمكُ بشغف اكتسبته، مؤخراً، في تطريز سويعات النهارِ، بمهلٍ وصبر، على قطعة القماش، بما في خرزِ صمتي من ألوان».

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
بوكليب يبحث عن ذاكرته المفقودة في «الحكايا الخمس»

مقتطف ثان: «في بيتي، ظهراً: أتابعُ في التلفاز، بمللٍ روتيني، أخبارَ ما استجدَّ، في الدنيا، من حروب في مختلف القارات. حين أضجرُ، أعد وجبة بلا مذاق، وأزدردها وحيداً. أدخن سجائر بلا عدد، وألهو بما توفره التقنية من ألعاب في هاتفي المحمول. وحين يداهمني الملل، ألوذُ، مستجيراً، بألوان خرزي، مواصلاً تطريز ما تبقى في قطعة القماش الباردة من فضاء يستوعب حرارة صراخ أدفنه في سريرتي غامقاً».

توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني للنشر بالقاهرة)
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني للنشر بالقاهرة)
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (بوابة الوسط).
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (بوابة الوسط).
بوشناف والبوسيفي في توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني بالقاهرة)
بوشناف والبوسيفي في توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني بالقاهرة)
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني بالقاهرة)
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني بالقاهرة)
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني بالقاهرة)
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني بالقاهرة)
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني بالقاهرة)
توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الكبير جمعة بوكليب. (دار الفرجاني بالقاهرة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس

«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس
ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر

ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر
«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور

«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور
الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني

(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني
(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة

(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة
الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة

الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع ...
إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد

إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» ...
اقتراب موعد إطلاق الدورة الثانية لـ«محترف الرواية الليبية»
اقتراب موعد إطلاق الدورة الثانية لـ«محترف الرواية الليبية»
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
«الليبية للآداب» تؤبن الكاتب الراحل إبراهيم احميدان
«الليبية للآداب» تؤبن الكاتب الراحل إبراهيم احميدان
جائزة أفضل ألبوم قصص مصورة في مهرجان أنغوليم للأميركي دانيال كلوز
جائزة أفضل ألبوم قصص مصورة في مهرجان أنغوليم للأميركي دانيال كلوز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة ......
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم...
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة...
المزيد
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من ......
توقيع «مناكفات الربع الأخير» للروائي الكبير جمعة بوكليب في معرض القاهرة للكتاب (صور وحوار)
توقيع «مناكفات الربع الأخير» للروائي الكبير جمعة بوكليب في ......
جامعة الزاوية تنظم ندوة حول التجربة السياسية في ليبيا
جامعة الزاوية تنظم ندوة حول التجربة السياسية في ليبيا...
جائزة أفضل ألبوم قصص مصورة في مهرجان أنغوليم للأميركي دانيال كلوز
جائزة أفضل ألبوم قصص مصورة في مهرجان أنغوليم للأميركي دانيال......
«الليبية للآداب» تؤبن الكاتب الراحل إبراهيم احميدان
«الليبية للآداب» تؤبن الكاتب الراحل إبراهيم احميدان...
المزيد