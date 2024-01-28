بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

القاهرة - بوابة الوسط

يحل الكاتبان الكبيران جمعة بوكليب ومنصور بوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تقام فعاليات دورته الـ55 منذ الخامس عشر من شهر يناير الجاري ويستمر حتى السادس من شهر فبراير.

ونشرت دار الفرجاني إشعار بموعد فعالية كل من الكاتبين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اليوم مع جمعة بوكليب

يشهد اليوم الأحد توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص جمعة بوكليب، بجناح درا الفرجاني بصالة 1 - A52، وذلك في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

الإثنين مع المسرحي والروائي منصور بوشناف

وغدًا الإثنين في نفس القاعة والموعد توقيع «الكلب الذهبي» أحدث كتابات الأديب المسرحي والروائي منصور بوشناف وكتابات اخرى والرد على الأسئلة ومناقشتها،

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يشار إلى أن الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي تقام تحت شعار « نصنع المعرفة .. نصون الكلمة »، وشهد المعرض مشاركة 1200 دار نشر من أصل 70 دولة من بينهم ليبيا.

وزارت، أمس السبت، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي الجناح الرئيسي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وزارت عددًا من دور النشر الليبية، والتقت بعدد من الناشرين الليبيين المشاركين في المعرض.

توقيع «الكلب الذهبي» أحدث كتابات الأديب المسرحي والروائي منصور بوشناف.

توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص جمعة بوكليب.