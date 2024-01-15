«مين غيرلز» الغنائي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

حصد «Mean Girls» إيرادات بلغت 28 مليون دولار بين الجمعة والأحد في مستهل عروضه في دور السينما الأميركية الشمالية، وبذلك انتزعت هذه النسخة الجديدة ذات الصيغة الغنائية من فيلم العام 2004 الذي يحمل العنوان نفسه صدارة ترتيب شباك التذاكر، بحسب تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

واقتُبس الفيلم الجديد الذي أنتجته شركة «باراماونت» وبدأ عرضه الجمعة في الولايات المتحدة من مسرحية غنائية على خشبات برودواي تستند إلى فيلم «مين غيرلز» الأصلي العائد إلى العام 2004 وفقا لوكالة «فرانس برس».

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قصة الفيلم

ويتناول الفيلم قصة مجموعة تلميذات مكروهات في المرحلة الثانوية، وتولت إخراجه الممثلة «تينا فاي» التي كتبت سيناريو النسخة الأولى واحتفظت «فاي» بدورها السابق كمعلمة رياضيات جنبا إلى جنب مع «أنغوري رايس» و«رينيه راب» و«أولي كافاليو» و«بيبي وود» أما نجمة الفيلم الأصلي «ليندسي لوهان»، فاكتفت في النسخة الجديدة بمشاركة مقتضبة.

ورأى المحلل «ديفيد أ. غروس» أن «هذه البداية ممتازة بالنسبة إلى تتمة كوميديا مراهقين، مشيرا إلى أن الفيلم الجديد الذي يستقطب جمهورا شابا وأنثويا يحقق انطلاقة أفضل من تلك التي حققتها النسخة الأساسية».

المركز الثاني

وحل فيلم «The Beekeeper» من استوديوهات «أمازون» و«إم جي إم» في المركز الثاني بإيرادات بلغت 16.8 مليون دولار في عروضه الأولى. ويؤدي «جيسون ستاثام» في فيلم الحركة هذا دور عسكري سابق في القوات الخاصة انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السن.

المركز الثالث

وتراجع فيلم «وونكا» من المركز الأول إلى الثالث، إذ بلغت إيراداته 8.4 مليون دولار.

أما الإيرادات العالمية لهذا الفيلم الخيالي الذي يجسد فيه النجم «تيموتيه شالاميه» شخصية صانع الشوكولاتة الشهير ويلي وونكا من رواية «تشارلي ومصنع الشوكولا» للكاتب رولد دال، فتجاوزت عتبة الـ500 مليون دولار.

المركز الرابع

وجاء في المركز الرابع فيلم «إنيوان بات يو» الرومانسي الكوميدي من إنتاج شركة «سوني» بإيرادات بلغت 6.9 مليون دولار. ويؤدي سيدني سويني وغلين باول في هذا الفيلم دور عاشقين يعكر سوء الفهم حبهما.

المركز الخامس

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «مايغريشن» من شركة «يونيفرسال» واستوديوهات «إيلومينيشن»، بإيرادات بلغت 6.2 مليون دولار ويتناول الفيلم رحلة عائلة من البط البري أثناء انتقالها من نيو إنغلاند في شمال شرق الولايات المتحدة إلى جامايكا.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

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في المركز السادس «أكوامان أند ذي لوست كيندوم» (5.3 مليون دولار).

وفي المركز السابع «نايت سويم» (4.7 مليون دولار).

أما المركز الثامن ذهب إلى «ذي بويز إن ذي بوت» (3.5 مليون دولار).

والمركز التاسع «ذي بوك أوف كلارنس» (2.6 مليون دولار).

المركز العاشر «غونتور كارام» (2.4 مليون دولار).