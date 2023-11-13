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بداية مخيبة لـ«ذي مارفلز» على الرغم من تصدره شباك تذاكر هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 10:56 صباحا
بداية مخيبة لـ«ذي مارفلز» على الرغم من تصدره شباك تذاكر هوليوود
بري لارسون في لقطة تذكارية خلال حضور عرض فيلم «ذي مارفلز» في نيويورك، 10 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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يدخل فيلم الأبطال الخارقين الجديد «ذي مارفلر» التاريخ، لكن من الباب الخطأ، إذ إن إيراداته المقدرة بـ47 مليون دولار على شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت الأدنى لأي من أفلام عالم مارفل التي تنتجها ديزني وتدر في العادة إيرادات طائلة.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس إن «هذه الانطلاقة تشكل انهيارا غير مسبوق لشركة مارفل في شباك التذاكر». ولفت إلى أن الأجزاء الثانية من أفلام الأبطال الخارقين كانت تتفوق في العادة على النسخ الأصلية، لكن هذا العمل حقق إيرادات أقل بنسبة 67% من الجزء الأول، «كابتن مارفل»، وأمامه طريق طويل لاسترداد تكلفة إنتاجه البالغة 220 مليون دولار. وقال محللون إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإيرادات تعكس إشارة واضحة إلى أن الجمهور بدأ يمل أفلام الأبطال الخارقين بعد سلسلة أعمال ناجحة في هذا المجال، وفق وكالة «فرانس برس».

لكن غروس قال إن عوامل عدة قد تؤثر سلبا على مثل هذه الأفلام في صالات السينما، بينها نمو خدمات البث التدفقي وإضراب الممثلين الذي انتهى أخيرا (ما منع نجوم «ذي مارفلز» بقيادة بري لارسون من الترويج للفيلم)، إضافة إلى عدد كبير من «الأفلام غير الإبداعية أو السيئة» من هذا النوع.

«ذي مارفلز» فيلم خيال علمي معقد حول التشابك الكمي والثقوب في الفضاء، من بطولة تيونا باريس وإيمان فيلاني. وجاء في المرتبة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع فيلم «فايف نايتس أت فريديز» من إنتاج شركتي «يونيفرسال بيكتشرز» و«بلومهاوس بروداكشنز»، مع إيرادات قاربت 9 ملايين دولار، بحسب أرقام نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أمس الأحد. ويؤدي جوش هاتشرسون دور حارس فقير المظهر يعمل ليلا في مركز ترفيه عائلي مهجور يشهد أحداثا مأسوية.

5.9 مليون دولار لـ«تايلور سويفت: ذي إيراس تور»
وحقق «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» مجددا أداء جيدا، إذ حصد هذا الفيلم عن الجولة الموسيقية للنجمة الغنائية الأميركية 5.9 مليون دولار، محتلا المركز الثالث في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في خمسة أسابيع 172.5 مليون دولار.

وفي المركز الرابع، حل فيلم السيرة الذاتية «بريسيلا» من إنتاج «إيه24»، محققا إيرادات بلغت 4.8 مليون دولار، ما يوازي تقريبا عائدات الفيلم خلال الأسبوع الفائت والتي بلغت 5 ملايين دولار. ويصور الفيلم الذي أخرجته صوفيا كوبولا العلاقة المتوترة بين إلفيس وبريسيلا بريسلي، منذ لقائهما الأول، عندما كان عمرها 14 عاما فقط وكان هو نجما يبلغ 24 عاما، حتى انفصالهما. وقد حصلت كايلي سبايني التي أدت الدور الرئيسي في الفيلم، على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي.

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وجاء في المركز الخامس فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون» للمخرج مارتن سكورسيزي، بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار. هذا الفيلم من إنتاج «باراماونت» ومن بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي غلادستون.
وفي ما يأتي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

6- «ذي هولدوفرز» مع 3.2 مليون دولار.
7- «جورني تو بيتليهيم» مع 2.4 مليون دولار.
8- «باو باترول: ذي مايتي موفي» مع 1.8 مليون دولار.
9- «راديكال» مع 1.8 مليون دولار.
10- «ذي إكزورسيست: بيليفر» مع 1.2 مليون دولار.

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