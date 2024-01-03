غزة «رأس الحربة» في فعاليات الدورة الــ 14 من «مهرجان المسرح العربي» في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد غنام غنام، مسؤول التدريب والتأهيل في «الهيئة العربية للمسرح»، أن «غزة ستكون رأس الحربة» في فعاليات الدورة الــ 14 من «مهرجان المسرح العربي» في بغداد.

ويقام المهرجان في 10 يناير الجاري تحت شعار «نحو مسرح عربي جديد ومتجدد»، بالتعاون مع «نقابة الفنانين العراقيين»، ودائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية، بمناسبة «يوم المسرح العربي».

وأضاف غنام: «نسعى إلى ترسيخ صيغ مسرحية مهمة يبدعها شباب المسرح العربي من أجل إعطاء روح جديدة»، قائلاً إن «650 مسرحياً عربياً تجمعهم الهيئة في بغداد».

غنام: غزة قدمت لنا كراماتنا

وأشار المسؤول في «الهيئة العربية للمسرح» أن غزة «ستكون حاضرة معنا لأنها قدمت لنا كرامتنا وعنفواننا وتراجيديا جديدة في التاريخ العربي والفلسطيني تحديداً، فغزة هي رأس الحربة في هذا المهرجان».

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كما سيكون هناك عرض من مخيم جنين بعنوان «مترو غزة»، تليه ندوة بعنوان «المسرح وثقافة المقاومة في فلسطين» وتجارب لثلاث فرق مسرحية فلسطينية، تتضمن قراءات شعرية يشارك فيها الفنان العراقي جواد الشكرجي، والفنانة الأردنية مرام أبو الهيجا، والموسيقي الأردني عبدالرزاق مطرية، وكلمة للفنان اللبناني رفيق علي أحمد، وعريف الندوة عجاج سليم من سورية.

وسيتحدث في الندوة أيضاً كل من فتح عبدالرحمن، وهو واحد من أهم مسرحيي فلسطين، وأحمد أبو سلعوم من مسرح سنابل، وحسين نخلي من المسرح الشعبي، وأحمد طوباسي وياسمين شلالدة من مسرح الحرية في مخيم جنين.

وسيعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان المسرح العربي الدورة الـ14، غداً الخميس صباحاً، في دائرة السينما والمسرح، مسرح الرشيد قاعة بغداد .