«القضية الفلسطينية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية».. مائدة مستديرة ينظمها «الأعلى للثقافة المصري» الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم المجلس الأعلى للثقافة المصري مائدة مستديرة حول «مسار القضية الفلسطينية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية»، ويديرها أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد أحمد مرسي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي في الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء بقاعة المجلس.

يشارك بالمائدة المستديرة عدد من السياسيين والمثقفين

ويشارك بالمائدة المستديرة عدد من السياسيين والمثقفين على رأسهم: مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللواء محمد الغباري، وأستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية الدكتور عثمان أحمد عثمان، وأستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور عثمان أحمد عثمان، وأستاذ بمعهد التخطيط القومي الدكتورة هبة جمال الدين.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا، مع دخول العدوان يومه الـ67، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

واستُشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.