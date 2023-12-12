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«القضية الفلسطينية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية».. مائدة مستديرة ينظمها «الأعلى للثقافة المصري» الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 10:31 مساء
«القضية الفلسطينية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية».. مائدة مستديرة ينظمها «الأعلى للثقافة المصري» الأربعاء
المشاركون في المائدة المستديرة - «الإنترنت: أرشيفية»
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ينظم المجلس الأعلى للثقافة المصري مائدة مستديرة حول «مسار القضية الفلسطينية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية»، ويديرها أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد أحمد مرسي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي في الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء بقاعة المجلس.

يشارك بالمائدة المستديرة عدد من السياسيين والمثقفين
ويشارك بالمائدة المستديرة عدد من السياسيين والمثقفين على رأسهم: مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللواء محمد الغباري، وأستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية الدكتور عثمان أحمد عثمان، وأستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور عثمان أحمد عثمان، وأستاذ بمعهد التخطيط القومي الدكتورة هبة جمال الدين.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا، مع دخول العدوان يومه الـ67، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

واستُشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة برتفع إلى 18500 شهيد
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 18 ألفًا و400 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال. وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم، «18412 شهيدًا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع».

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