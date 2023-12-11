مدير «سيانس بو باريس» المتهم بالعنف المنزلي يقترح «التوقف موقتا» عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مدير جامعة «سيانس بو باريس» الفرنسية ما أوردته الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي عن لجوئه إلى العنف في اتهام وجهه هو وشريكة حياته كل منهما للآخر بالعنف المنزلي.

واقترح فيشرا (45 عاما) على المؤسسة التي تشرف على الجامعة في رسالة بعث بها الإثنين إلى «سيانس بو باريس» وتلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منها، بوقفه موقتا عن العمل استنادا إلى شروط تحددها الجامعة.

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وأوقف فيشرا وشريكة حياته على ذمة التحقيق في العاصمة في الثالث من ديسمبر بعدما اتهم كل منهما الآخر بالعنف المنزلي. وأوضحت النيابة العامة أنه جرى إخلاء سبيليهما في وقت متأخر من بعد ظهر الإثنين 4 ديسمبر.

وقال «لم أرتكب تحت أي ظرف من الظروف أفعالا مماثلة»، مضيفا «أريد أن أؤكد أن أي دعوى لم تُرفَع وأي إجراء قضائي لم يُتخذ بعد تخليتنا».

واحتل طلاب من «سيانس بو باريس» خلال الأسبوع الماضي المبنى التاريخي لهذه المؤسسة التعليمية مطالبين باستقالة مديرهم.