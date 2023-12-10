  • Alwasat News
Atwasat

مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 08:13 مساء
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»
أشخاص ينظرون إلى رسم للرسام الفرنسي ألبير أوديرزو ظهر على غلاف قصة «أستيريكس وكليوباترا» في مقر دار ميون للمزادات. (أ ف ب)
alwasat radio

يُطرح الرسم الأصلي لمجلد القصص المصورة «أستريكس وكليوباترا» الصادر العام 1963، للبيع في مزاد الأحد رغم طعن قانوني تقدمت به ابنة الفنان.

ومن المقرر بيع لوحة الغواش الشهيرة للرسام ألبير أوديرزو والتي تمثل ملكًا مصريًا قديمًا متمددًا والبطلين الشهيرين «أستريكس» و«أوبليكس»، في المزاد الذي تنظمه دار ميون في بروكسل، بحسب «فرانس برس».

وتبلغ أبعاد اللوحة 32 × 17 سنتيمترًا، ويُتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 400 و500 ألف يورو، لكن ابنة الرسام الفرنسي ألبير أوديرزو الذي توفي العام 2020، كادت أن تمنع إقامة المزاد. وقالت سيلفي أوديرزو إنه لو كان والدها قد أعطى الرسم فكان ليوقع عليه ويهديه، وبالتالي فهي ترى أن هذا الرسم مسروق.

لكن دار ميون تشدد على أنها تبيع العمل نيابة عن ابن رجل حصل عليه قبل أكثر من 50 عامًا من أوديرزو، المؤلف المشارك لسلسلة قصص أستريكس.

محاولات لمنع المزاد 
وحاولت سيلفي أوديرزو منع المزاد من خلال توكيل المحامية الفرنسية أورلي ريزلان التي تقدمت بشكوى نهاية نوفمبر الماضي. لكن مكتب المدعي العام في بروكسل لاحظ أخيرًا «عدم وجود جريمة»، وقرر الجمعة إغلاق الشكوى، بحسب رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها المدعي العام إلى المحامين. وكانت ريزلان قد حذرت من أن أي مشترٍ للرسم الأصلي قد يتعرض للمحاكمة بتهمة استلام سلع مسروقة، وهي فكرة رفضها مفوضو المزاد.

-  سترة «الخروف الأسود» للأميرة ديانا في المزاد العلني بـ50 ألف دولار

وقالت المحامية الأسبوع الماضي «خلال حياته، صرح ألبير أوديرزو علنًا أنه سيعارض بيع أي رسم لا يتضمن إهداءه». وأكدت أن أوديرزو كان يقول دائمًا عن الرسوم الأصلية غير المرفقة بإهداء موقع «إذا ما أحضرتم لي واحدًا منها، فسأهديه لكم».

لكن المدير الإداري لدار مزادات ميون في بلجيكا أرنو دو بارتز يقول إن العديد من قطع أوديرزو الأخرى غير الموقّعة طُرحت للبيع في مزادات سابقة. ونشرت الدار صورة تُظهر رجلاً قُدّم على أنه مشتري الرسم وهو يتناول الطعام على طاولة الزوجين أوديرزو في حديقة أحد فنادق منطقة نورماندي الفرنسية في نهاية ستينيات القرن العشرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة ...
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
لوحات استعراضية وطنيّة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب (صور)
لوحات استعراضية وطنيّة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب (صور)
إحياء العيد المئة لشعار هوليوود الشهير
إحياء العيد المئة لشعار هوليوود الشهير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن...
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد...
المزيد
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس ......
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي ......
خالد عبدالله يطالب من قاعة المهرجانات الملكية في لندن: انهوا الاحتلال
خالد عبدالله يطالب من قاعة المهرجانات الملكية في لندن: انهوا......
إحياء العيد المئة لشعار هوليوود الشهير
إحياء العيد المئة لشعار هوليوود الشهير...
لوحات استعراضية وطنيّة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب (صور)
لوحات استعراضية وطنيّة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب (صور)...
المزيد