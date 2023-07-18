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سترة «الخروف الأسود» للأميرة ديانا في المزاد العلني بـ50 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 18 يوليو 2023, 10:19 صباحا
سترة «الخروف الأسود» للأميرة ديانا في المزاد العلني بـ50 ألف دولار
سترة الخروف الأسود للأميرة ديانا. (أسوشيتدبرس)
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تعرض دار مزادات «سوثبي» في المزاد العلني السترة الحمراء الشهيرة «الخروف الأسود» للأميرة البريطانية الراحلة ديانا في المزاد العلني عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تباع السترة المصنوعة من الصوف، وتحمل صورة لخروف من اللون الأسود وسط مجموعة من اللون الأبيض، بما يتراوح بين 50 - 80 ألف دولار، وذلك في مزاد علني تقيمه دار «سوثبي» خصيصا للأزياء في سبتمبر المقبل، كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

ارتدت الأميرة ديانا السترة، وهي من تصميم علامة «وورم أند ووندرفل» للملابس، للمرة الأولى في العام 1981، وكانت حينها تبلغ من العمر 19 عاما، خلال مبارة بولو للأمير تشارلز قبل شهر من زواجهما، وارتدتها مرة أخرى في العام 1983 مع بنطال جينز من اللون الأبيض.

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الأميرة ديانا.. أيقونة في عالم الموضة
لطالما كانت الأميرة ديانا أيقونة في عالم الموضة، وهي من أكثر السيدات التي أحبتها كاميرات المصورين، وتابعتها في العالم.

ويتكهن البعض بأن سبب تفضيل الأميرة ديانا هذه السترة يعود إلى شعورها الدائم بالاختلاف عن العائلة المالكة، تماما مثل الخروف الأسود وسط الخراف البيضاء.

وقد أعاد السكرتير الخاص للأميرة الراحلة السترة إلى «وورم أند ووندرفل»، لإصلاح قطع بها، لكن دار الملابس أرسلت قطعة بديلة إلى الأميرة، وهي القطعة التي ارتدتها، والتُقطت لها بها بعض الصور في العام 1983.

وعثرت جوانا أوزبورن، المؤسسة المشاركة لعلامة «وورم أند ووندرفل»، على السترة الأصلية في الغرفة العلوية بمنزلها في مارس.

لا تزال دار أزياء «وورم أند ووندرفل» تصنع سترة «الخروف الأسود»، ولكن من خامة القطن وليس الصوف، ويصل سعرها إلى 250 دولاراً.

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