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الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:31 صباحا
الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية في المكسيك
الطفلة أليسيا خلال جلسة علاجية تُستخدم فيها حيوانات في مركز للصحة الذهنية في العاصمة المكسيكية، 7 يوليو 2023. (أ ف ب)
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تمسك الطفلة أليسيا برفق بين يديها «وافل»، وهو حيوان هامستر موضوع في تصرفها في إطار برنامج تخضع له الفتاة ذات السنوات التسع لمعالجة اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة في أحد مستشفيات مكسيكو.
تقول الفتاة الصغيرة في نهاية جلسة علاجية بحضور معالجَين نفسيين «يساعدني ذلك على نسيان القلق، والتحكم في مشاعري، والاسترخاء، والتركيز أكثر»، حسب وكالة «فرانس برس».
تكمل ثمانية كلاب وببغاوان أستراليان، فريق الحيوانات المدربة في إطار هذا البرنامج الذي أطلقه المركز الوطني للصحة العقلية التابع لمعهد السلامة والخدمات الاجتماعية لموظفي الدولة (ISSSTE).

«هارلي» يشتهر خلال جائحة «كوفيد-19»
نجم هذه المجموعة يدعى «هارلي»، الملقب أيضا بـ«الأعور»، وهو كلب من نوع «بغ» Pug عمره خمس سنوات، فَقَدَ عينه اليمنى أثناء اللعب بالباب. وقد اشتهر «هارلي» خلال جائحة «كوفيد-19» التي فاقمت مشكلات الصحة العقلية وزادت انتشارها في جميع أنحاء العالم. تقول المديرة الوطنية لخدمة الصحة العقلية في معهد ISSSTE لوسيا ليديسما، إن الكلب «تعافى بسرعة واتخذناه مثالا للمرونة في مواجهة الشدائد». هذه «الأم البشرية» لهارلي، المتخصصة في علم النفس العصبي، هي من أولى القائمات على المبادرة التي انطلقت العام 2016 لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان في البداية. وقد بدأت «العلاج بالاستعانة بالحيوانات» في دول أخرى منذ سبعينيات القرن الماضي. وتوضح ليديسما أن «الاتصال بالحيوانات يولد تغيرات عصبية نفسية جذرية، ويقلل من مستوى التوتر والقلق، كما يشجع عمليات معرفية أخرى».

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فعالية خلال الجائحة
أثناء الجائحة، كان «هارلي» يذهب إلى وحدات «كوفيد» في المستشفيات للترويح عن أفراد الطاقم الطبي المنفصلين عن عائلاتهم والمنهكين بسبب أيام العمل الطويلة. وتقول ليديسما «كان ذلك المكان الوحيد في العالم الذي دخلت حيوانات فيه إلى وحدات كوفيد»، و«قد حصلنا على اعتراف دولي». تعرفت الممرضة سيلفيا هيرنانديز على «هارلي» أثناء الجائحة. وتقول بتأثر «لقد جاء مباشرة إلي، كما لو أنه يعرفني، كما لو كنا أصدقاء رائعين»، وقد «سمح لنا أن نطعمه». وتستذكر الممرضة «كنا نرى مشاعر الزملاء... كيف أتاح لهم وجوده التخلص من التوتر. بكى البعض بسبب ذلك».
 

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