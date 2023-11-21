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جيريمي آيرونز بطل مسلسل أوروبي مقتبس من «لو كونت دو مونت كريستو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 03:55 مساء
جيريمي آيرونز بطل مسلسل أوروبي مقتبس من «لو كونت دو مونت كريستو»
الممثل البريطاني الحائز جائزة أوسكار جيريمي آيرونز خلال العرض الأول لفيلم «هاوس أوف غوتشي» بلندن، 9 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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يؤدي الممثل البريطاني الحائز جائزة أوسكار، جيريمي آيرونز، دور الأب فاريا، رفيق الكونت «دو مونت كريستو» في السجن، في مسلسل أوروبي مقتبس من رواية «ألكسندر دوما» الشهيرة التي تحمل اسم هذه الشخصية، وتتشارك في إنتاجه مجموعة «فرانس تلفزيون» و«راي» الإيطالية.

وأعلنت مجموعة «ميدياوان» السمعية والبصرية، الإثنين، أن «جيريمي آيرونز سيتولى الدور الرئيسي للأب فاريا، ويتعاون للمرة الثالثة مع المخرج (الدنماركي) بيلي أوغست»، الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي العامين 1988 و1992، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت «ميدياوان» أن آيرونز طبع تاريخ السينما بأدوار شهيرة في عدد من الأفلام، من أبرزها «ديد رينغرز» و«ذي ميستيري أوف بولو»، الذي فاز عنه بأوسكار أفضل ممثل، و«ذي هاوس أوف ذي سبيريتس» و«هاوس أوف غوتشي»، إلى جانب دوره الذي استحق الإشادات في المسلسل التلفزيوني «ووشتمِن».

مشاركة للممثلة الفرنسية آنا جيراردو
أما الشخصية الرئيسية في «ذي كاونت دي مونت كريستو» فيجسدها البريطاني سام كلافلين الذي سبق أن برز في أفلام، من بينها «بايرتس أوف ذي كاريبيين: أوف سترينجر تايدس» و«هانغر غايمز» و«بيكي بلايندرز». ويضم فريق الممثلين أيضاً الفرنسية آنا جيراردو.

ويقع هذا المسلسل الأوروبي، الذي أُعلن في أكتوبر، في ثماني حلقات، مدة كل منها 52 دقيقة، وتتولى إنتاجه مجموعتا «فرانس تلفزيون» الفرنسية العامة و«راي» الإيطالية، وشركتا «ميدياوان» و«بالومار» (إيطاليا) التابعة لمجموعة «ميدياوان» وفرنسا.

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تتناول رواية «لو كونت دو مونت كريستو»، التي نُشِرَت العام 1844، قصة إدمون دانتيس الذي سُجن ظلماً، فانتقم بعد هروبه، وأصبح بالغ الثراء بفضل كنز.

واقتُبست هذه الرواية سينمائياً وتلفزيونياً مرات عدة، إذ يؤدي الممثل بيار نينيه أيضاً دور «لو كونت دو مونت كريستو» في فيلم يتوقع أن يُطرح في نهاية 2024.

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