نتفليكس تطرح «برومو» مسلسل بيكهام (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت منصة نتفليكس للبث الرقمي الفيديو الدعائي لمسلسلها الكبير المقبل بعنوان «بيكهام».

حياة بيكهام في سلسلة وثائقية

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن المسلسل هو سلسلة وثائقية من الحلقات التي تستعرض حياة ومسيرة لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام.

وفي حين من المقرر أن يبدأ المسلسل عرضه على المنصة في الرابع من أكتوبر المقبل، تتوزع أحداثه على أربعة أجزاء، وفقا لموقع «24» الإماراتي.

ويظهر في الفيديو الدعائي بيكهام وهو طفل، ثم لاعب شاب، قبل انضمامه إلى نادي مانشستر يونايتد، مع تسليط الضوء على خلفيته المتواضعة في شرق لندن، إذ قال: «لم أكن حقا جيدا في المدرسة. كل ما أردته لعب كرة القدم».

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ويتضمن المقطع الدعائي، الذي نشرته نتفليكس، مقابلات مع زوجته فيكتوريا بيكهام، التي تكشف كيف التقيا، وكيف حافظا على علاقتهما سرية. وأوضحت: «كنا نلتقي في مواقف السيارات، وهذا ليس بالأمر الفاسد كما يبدو».

بيكهام ظاهرة عالمية

ويستعرض الفيديو الدعائي كيف أصبح بيكهام نجماً عالمياً، وظاهرة إعلامية، وأسس شهرة مع العديد من الإعلانات خلال تطور مسيرته في بريطانيا.

ويلمح الفيديو الدعائي إلى صراع بيكهام مع المدير الأسطوري لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون، وكيف تحول بيكهام، الذي كان مرشحاً لجائزة الكرة الذهبية في 1999، إلى الرجل الأكثر كرهاً.