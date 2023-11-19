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وزارة الثقافة تنعي محمود بلعيد اللبلاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 09:05 صباحا
وزارة الثقافة تنعي محمود بلعيد اللبلاب
الأستاذ محمود بلعيد اللبلاب (وسط) أثناء تكريمه، (فيسبوك)
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نعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الكاتب والصحفي والناشر محمود بلعيد اللبلاب مدير إدارة النشر والكتاب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الذي توفي، أمس السبت، بمدينة طرابلس.

جهود في مجال النشر
وقالت الوزارة «جهود الفقيد مع صناعة الكتاب ودور النشر واتحاد الناشرين الليبيين من أجل إبراز الكتاب الليبي، و«عمل بروح المسئولية لأكثر من خمسين عامًا في مجال الكتاب والنشر، وساهم في ترسيخ الثقافة الأدبية، وكان له حضور في عدد كبير من المعارض الكبرى في المنطقة العربية»، حسبما جاء في النعي الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن الصعوبات التي تواجههم في ليبيا والخارج
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وأضافت الوزارة«تتقدم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية باحر التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه وللوسط الثقافي سائلين الله لهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء».
كما نعت الفقيد أيضا وزارة الشباب والرياضة وعديد الكتاب والمثقفين.

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