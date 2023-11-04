أوساط أدبية تنعى الناقد الجزائري عبدالملك مرتاض

القاهرة - بوابة الوسط

نعت أوساط ثقافية وأدبية في الجزائر والوطن العربي الناقد الجزائري الدكتور عبدالملك مرتاض الذي توفي، أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عامًا.

وكتب رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون مرتاض على حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقا) قائلا: «انتقل إلى جوار ربه في هذه الجمعة المباركة الدكتور عبدالملك مرتاض أحد أعمدة اللغة العربية في الجزائر ومربي الأجيال».

وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي ناعية مرتاض: «فقدنا قامة شامخة في الأدب العربي، ليس في الجزائر فحسب، بل العالم العربي كله خسر»، فهو «الأديب الروائي والمفكر والناقد والمؤرخ، فقد أسهم اسهاما واسعا في عديد ميادين المعرفة و العلم والأدب».

ونعته مؤسسة العويس الثقافية على موقعها الرسمي وكذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «يعد مرتاض قامة شامخة في الأدب العربي، فهو الأديب الروائي والمفكر والناقد والمؤرخ، فقد أسهم إسهاما واسعا في العديد من ميادين المعرفة والعلم»، وأضافت «فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة 17 في حقل الدراسات الأدبية والنقد».

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كما نعته إدارة برنامج «أمير الشعراء» التي كان الراحل أحد رموزه البارزين وعضو اللجنة الاستشارية له، ‏سائلين «المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»

مراحل وخطوات في طريق العلم

ولد عبد الملك بن عبد القادر بن أحمد مرتاض في قرية مجيعة التابعة لـ مسيردة بولاية تلمسان عام 1935. تعلَّم القراءة والكتابة وأصول اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم كاملًا في طفولته في كُتَّاب والده الشيخ عبد القادر الذي كان إمامًا في المملكة المغربية.

درس عبدالملك المرحلة الابتدائية في المغرب حيث كان يعمل والده، ثم التحق العام 1954 بمعهد ابن باديس بقسنطينة في الجزائر، وبعد اندلاع الثورة الجزائرية اتجه إلى المغرب وانتسب إلى جامعة القرويين عام 1955، وعيِّن في العام التالي مدرسا في مدرسة ابتدائية في مدينة أحفير المغربية، ونال شهادة الدراسة الثانوية الحرَّة في مدينة تطوان المغربية عام 1960.

والتحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الرِّباط ولم يكمل دراسته فيها، والتحق في الوقت نفسه بكلية الآداب في جامعة الرباط وحصل على شهادتها التي تعادل (ليسانس) عام 1963، وحصل في السنة نفسها على شهادة المدرسة العليا للأساتذة، وفي العام 1970 حصل على شهادة دكتورا بالآداب، من جامعة الجزائر عن موضوعه «فن المقامات في الأدب العربية»، ويشار إلى أنه أولَ من يظفر بهذه الشهادة في الجزائر.

أثرى مرتاض المشهد الأدبي بما يزيد على 60 مؤلفا، منها نهضة الأدب المعاصر في الجزائر ، وزواج بلا طلاق، والألغاز الشعبية الجزائرية، والأمثال الشعبية الجزائرية ، والخنازير، ونار ونور ، ووادي الظلام، وبنية الخطاب الشعـري، وغيرها الكثير في الدراسات النقدية، والرواية، والمسرحية.