الكاتب الإسباني لويس ماتيو دييس يفوز بجائزة سرفانتس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الثقافة الإسباني ميكيل إيسيتا في مدريد فوز الشاعر والروائي والكاتب الإسباني لويس ماتيو دييس الثلاثاء بجائزة سرفانتس الأدبية البارزة، قائلًا إن «لجنة التحكيم منحت للتو دون لويس ماتيو دييس جائزة «ميغيل دي سرفانتس» للأدب باللغة الإسبانية للعام 2023»، واصفًا الكاتب بأنه «مبتكر عوالم وأراض خيالية».

وقال دييس في مؤتمر صحفي في مدريد «إنه لأمر رائع أن ينال المرء مكافأة»، وقدم نفسه على أنه «مؤلف غزير الإنتاج، ربما أكثر من اللازم».

وتُعدّ جائزة سرفانتس، التي تبلغ قيمتها 125 ألف يورو، أرقى جائزة في الأدب الإسباني، ومن المقرر أن تُمنح الجائزة للكاتب الفائز في 23 أبريل، بذكرى وفاة ميغيل دي سرفانتس، في جامعة ألكالا دي إيناريس، وهي بلدة قريبة من مدريد وُلد فيها مؤلف رواية دون كيشوت العام 1547.

وخلال الحفلة، يتسلم الفائز الجائزة من يدي ملك وملكة إسبانيا، فيليبي السادس وليتيثيا، في قاعة الجامعة.

ومُنحت الجائزة منذ إنشائها في العام 1976 لمؤلفين مثل أليخو كاربنتييه وخورخي لويس بورخيس وأدولفو بيوي كاساريس وماريو فارغاس يوسا وغييرمو كابريرا إنفانتي وألفارو موتيس وكارلوس فوينتس ونيكانور بارا، وفي العام 2022 للشاعر الفنزويلي رافائيل كاديناس.

وولد لويس ماتيو دييس، قبل 81 عامًا في قرية ليون (شمال غرب إسبانيا)، هو عضو في الأكاديمية الملكية للغات، وبالإضافة إلى مجموعتيه الشعريتين، حصلت أعماله الروائية ومقالاته الأدبية على جوائز مهمة.