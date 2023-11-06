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جائزة فيمينا الأدبية الفرنسية لنيج سينّو عن روايتها «تريست تيغر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 04:39 مساء
جائزة فيمينا الأدبية الفرنسية لنيج سينّو عن روايتها «تريست تيغر»
الكاتبة نيج سينّو في صورة التقطت لها في 23 سبتمبر 2023 في منطقة ألب دو أوت بروفانس. (أ ف ب)
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مُنحت جائزة فيمينا الأدبية الفرنسية، اليوم الإثنين، للكاتبة نيج سينّو (46 عاماً) عن روايتها «تريست تيغر» (Triste tigre) الصادرة عن دار (POL)، وتتناول قصة سفاح القربى الذي تعرّضت له في طفولتها، وتُعالج موضوع العنف الجنسي. 

وحصلت نيج سينّو التي كانت المرشحة الأوفر حظاً لهذه الجائزة، على تسعة من أصوات الأعضاء الإثني عشر في لجنة التحكيم النسائية حصرياً، في الجولة الأولى، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت بعد الإعلان عن الجائزة في متحف «كرنفاليه» في باريس إن الموضوع الذي يتناوله كتابها «ليس موضوعاً للنساء ولا للرجال ولا لأي شخص آخر».

وأضافت «هذا يذكرني بجلسة مناقشة أطروحتي إذ لم تكن لجنة الأساتذة تضمّ إلا نساء». وشددت على أن «التشجيع» الذي تلقّته «مصدر فخر».

فوز قد يحجب فرصة فوز آخر
وتأهلت نيج سينّو أيضاً إلى المرحلة النهائية من جائزة غونكور التي يُعلن الفائز بها الثلاثاء. ويُستبعد عادةً أن يحصل كاتب واحد في اليوم التالي على جائزة ثانية من جوائز الخريف الأدبية الكبرى، ما يحصر المنافسة على «غونكور» بين ثلاثة هم جان باتيست أندريا وغاسبار كونيغ وإريك رينهارت.

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ومُنحت جائزة فيمينا للرواية الأجنبية للأميركية لويز إردريتش (69 عاما) عن رواية «لا سانتانس» (La Sentence) الصادرة عن دار «ألبان ميشال»، وهي قصة صاحبة مكتبة أميركية من السكان الأصليين تواجه أشباح الماضي وعنصرية الحاضر.

وأوضحت الكاتبة التي حضرت احتفال توزيع الجوائز، أنها، كبطلة الرواية، كانت تدير مكتبة في مينيابوليس بشمال الولايات المتحدة، مخصصة لأدب السكان الأصليين، و«هو أيضاً مكان مسكون»، وحصلت الروائية الأميركية على سبعة أصوات من أصل 12 في الجولة الأولى.

ويصوّت أعضاء أكاديمية «غونكور» لاختيار الفائز بالجائزة الأعرق والأبرز ظهر الثلاثاء في مطعم «دروان» الباريسي الذي درجوا على الاجتماع فيه لهذا الغرض منذ أكثر من قرن.

وجرياً على العادة، تُمنَح جائزة رونودو في المكان نفسه مباشرة بعد إعلان الفائز بجائزة «غونكور»، في حين يُكشف الخميس عمّن سينال جائزة ميديسيس.

ويُعوَّل عادة على هذه المكافآت الخريفية لتنشيط مبيعات الكتب خلال الشهرين الأخيرين من العام، وهما الأهم بالنسبة إلى أصحاب المكتبات.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط مبيعات الرواية الحائزة غونكور يبلغ نحو 400 ألف نسخة، لكنّه مجرّد معدّل، إذ إن مبيعات رواية «لانومالي» لإيرفيه لو تيلييه الفائزة بجائزة غونكور 2020 تجاوزت مليون نسخة، في حين لم تتعدّ مبيعات «فيفر فيت» لبريجيت جيرو الفائزة العام الفائت 300 ألف.

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