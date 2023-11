فرقة «بيتلز» تعود إلى الواجهة من خلال أغنية ساهم الذكاء الصناعي في إنجازها

القاهرة - بوابة الوسط

تطلق فرقة «بيتلز»، اليوم الخميس، أغنية جديدة بعنوان «ناو أند ذِن» (Now and Then) سجّلها جون لينون ومُعدَّلة بفضل برنامج للذكاء الصناعي، من شأنها أن تجمع أعضاء الفرقة الأسطورية مرة أخيرة بعد أكثر من 53 سنة على انفصالهم.

ومن المرتقب أن تصدر الأغنية عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش، وفي متجر الفرقة الإلكتروني حيث تتوافر الأغنية بحسب الرغبة، نفدت بعض نسخها التي طُلبت مسبقاً كتلك المُتاحة بأسطوانات الفينيل أو أشرطة الكاسيت، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالا بول مكارتني (81 عاماً) في مقطع وثائقي قصير نُشر عبر الإنترنت مساء الأربعاء، يتناول نشأة الأغنية ويتيح الاستماع إلى مقاطع منها «قد تكون ناو أند ذِن آخر أغنية لفرقة بيتلز نشارك جميعنا فيها، هو عمل فعلي للفرقة».

وعُرّف عن ألأغنية على أنها «آخر عمل لفرقة بيتلز، كتبها وغناها جون لينون، ثم طوّرها وعمل عليها بول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار، وأكملها أخيراً بول ورينغو بعد أكثر من أربعة عقود».

وجرى استنباط الأغنية الجديدة استناداً إلى نسخة أوليّة لها سجّلها جون لينون في سبعينات القرن العشرين داخل شقته في نيويورك، وبعد وفاته عام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين، ولم تكن التقنيات المتاحة حينها قادرة على استخراج صوت جون لينون بنوعية جيدة، وبقيت الأغنية في الأدراج.

صوت جون أكثر وضوحا

وأبصر مشروع الأغنية الجديدة النور من خلال مسلسل وثائقي يحمل عنوان «ذي بيتلز: غيت باك» أخرجه بيتر جاكسون عام 2021، واستخرج مخرج «لورد أوف ذي رينغز» صوت لينون من أحد الأشرطة فاصلاً إياه عن موسيقى البيانو بمساعدة تقنية الذكاء الصناعي، وقال مكارتني في البيان الذي أُعلن فيه عن إصدار الأغنية «بتنا أمام صوت لجون واضح بصورة كبيرة».

وأُضيفت إلى النسخة الأولية الأساسية موسيقى عزفها على غيتار كهربائي وصوتي سنة 1995، جورج هاريسون الذي توفي عام 2001، وجرى إنجاز الأغنية خلال العام الماضي في أحد استوديوهات لوس أنجليس، من خلال مزج إيقاعات كل من رينغو ستار على الدرامز وبول مكارتني على البيانو، مع أداء مكارتني وستار.

ويقول رينغو ستار (83 عاماً) «إن الأغنية مؤثرة جداً لنا، فكأنّ جون لا يزال معنا».

وأعلنت بيتلز انفصال أعضائها الأربعة في أبريل 1970، بعد ستة أشهر من صدور ألبوم «آبي رود» وقبل شهر من طرح «ليت إتِ بي»، وأصدرت الفرقة خلال السنوات العشر قبل انفراط عقدها 14 ألبوماً تصدرت المبيعات، وبيعت أكثر من مليار نسخة من أسطواناتها.

ورغم رحيل لينون عام 1980 وهاريسون عام 2001، لا يزال الشغف بـ«بيتلز» قوياً في مختلف أنحاء العالم. وسبق أن مكّنت قدرات الذكاء الصناعي عدداً من المعجبين من جمع أعضاء الفرقة مجدداً أو استخدام صوت مكارتني شاباً في أغنيات حديثة له، وكشف مكارتني عن مشروع الأغنية الجديدة في حديث إلى «بي بي سي» في يونيو.

وقال آنذاك «نحضّر لأغنية ستكون الأخيرة لفرقة بيتلز، مستنبطة من نسخة أولية أنجزها جون»، مضيفاً «نجحنا في الحصول على صوت جون وتنقيته باستخدام تقنية الذكاء الصناعي لمزج مكوّنات الأغنية».

ولم يكن وجود النسخة الأولية مخفياً كما لم يخف مكارتني رغبته في إحيائها، لكنه دأب على القول إن المشروع لم ينجح بسبب معارضة جورج هاريسون الذي لم يكن يحبّ النسخة.

وبعد أغنية «ناو أند ذن»، سيعاد إصدار ألبومي «ذي بيتلز 1962-1966» و«ذي بيتلز 1967-1970» ضمن نسخة تعمل بالواقع المعزز في العاشر من نوفمبر.