«مركز القلم» ينظم قراءة في رواية «تفصيل صغير» بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نظم موقع «مركز القلم» في برلين بألمانيا، اليوم السبت، ملتقى لقراءة رواية «تفصيل صغير» للروائية الفلسطينية عدنية شبلي.

وشارك في الملتقى عد من المثقفين والصحفيين ومنهم دنيز يوسيل، وساشا ماريانا سالزمان، وتومر دوتان دريفوس، وإيفا ميناس، وجوليا فرانك، وديبورا فيلدمان، ودانا فوينكل، وفقا لموقع «مركز القلم» الألماني.

جاءت الفعالية في إطار دعم والتضامن مع الكاتبة الفلسطينية التي ألغت مؤسّسة «ليتبروم»، القيّمة على جائزة «ليبيراتو» الأدبية التي كان من المقرر تسليمها للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي في 14 أكتوبر الجاري، وكذلك عدم إقامة حفل تكريم الكاتبة خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في 20 أكتوبر من دون التنسيق مع الكاتبة.

وربطت المؤسّسة قرارها بالحرب الراهنة، معلنةً أنها تبحث عن شكلٍ مناسب لإقامة هذه الفعالية، كما جرى أيضًا إلغاء مناقشة عامة مع الكاتبة ومترجمها غونتر أورث.

وقدّم الصحفي التركي المقيم بألمانيا دنيز يوسيل للملتقى، «نحن في مركز القلم في برلين لا نتفق مع الرأي القائل بأن الأصوات الفلسطينية غير مسموعة في ألمانيا، وأن لا أحد مهتم بمعاناة الفلسطينيين، بل نحن نهتم وها نحن هنا، ولكن ينقصنا الأصوات الفلسطينية»، وتابع يوسيل «التضامن أمر ضروري عندما يتعرض شخص ما لظلم خطير وأساسي إلى هذا الحد»، وفي ختام حديثه قال الصحفي «نريد أن نترك الأدب يتكلم»

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يذكر أن الملتقى أقيم اليوم بعد يوم واحد من موعد الاحتفال الذي جرى تأجيله أو إلغاوه، كي يمنح منصة من قلب معرض فرانكفورت لرواية شبلي، التي كثر الحديث عنها (الرواية)، في الأايام القليلة الأخيرة، والتي رُشحت لجائزة الكتاب الوطني الأميركي وجائزة البوكر الدولية.

تحية من عدنية شبلي

فيما وصلت الحاضرين تحية من عدنية شبلي تعبر عن امتنانها جاء فيها «من صمتي الحزين أشكركم، هذا البادرة تؤكد لي أن الأدب هو شريان الحياة للكثيرين»، وأضافت «الناشرون والكتاب والمثقفون هم جنود الكلمة والقلم وصناع الفكر في الحاضر والمستقبل».

وفي استجابة لمقاطعة دور النشر العربية لمعرض فرنكفورت، تراجع مدير المعرض يورجن بورس، عن انحيازه الصارخ لإسرائيل، قائلا في كلمته خلال افتتاح المعرض «نحن كمجتمع من الناشرين ندين الإرهاب والأفعال غير الإنسانية في أي مكان في العالم، نحن بشر ونفكر من الناحية الإنسانية سواء على الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي. من المهم بالنسبة لي أن أفهم أننا جميعا متفقون على إدانة الأعمال غير الإنسانية، وإدانة الإرهاب»