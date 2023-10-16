المغنية الفرنسية إيلويز لوتيسيي تلغي جولتها الموسيقية بسبب المرض

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت المغنية الفرنسية إيلوييز لوتيسيي المعروفة بكريستين أند ذي كوينز، كل حفلاتها المقررة لسنة 2023 بسبب معاناتها أحد الأمراض، على ما أفادت عبر صفحتها في انستغرام، بعدما كان مقرراً أن تحيي حفلات في الولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا.

حال المرض دون أن تستأنف المغنية جولتها المفترضة مساء الأحد في مونتريال والتي كان مقرر أن تختتمها في باريس في نوفمبر، وكان مُقرراً أيضًا أن تحيي كريستين التي تعاونت مع مادونا ست حفلات في الولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وجاء في منشور عبر صفحة المغنية في انستغرام أن «ريد»، وهو لقب كريستين أند ذي كوينز، «مرضت اليوم، ونزولاً عند توصية الأطباء، اضطرت إلى اتخاذ قرار صعب بإلغاء كل حفلاتها المتبقية للعام 2023».