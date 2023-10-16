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المغنية الفرنسية إيلويز لوتيسيي تلغي جولتها الموسيقية بسبب المرض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 02:26 مساء
المغنية الفرنسية إيلويز لوتيسيي تلغي جولتها الموسيقية بسبب المرض
المغنية الفرنسية إيلويز لوتيسيي المعروفة بكريستين أند ذي كوينز تحيي إحدى الحفلات في باريس بتاريخ 25 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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ألغت المغنية الفرنسية إيلوييز لوتيسيي المعروفة بكريستين أند ذي كوينز، كل حفلاتها المقررة لسنة 2023 بسبب معاناتها أحد الأمراض، على ما أفادت عبر صفحتها في انستغرام، بعدما كان مقرراً أن تحيي حفلات في الولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا.

حال المرض دون أن تستأنف المغنية جولتها المفترضة مساء الأحد في مونتريال والتي كان مقرر أن تختتمها في باريس في نوفمبر، وكان مُقرراً أيضًا أن تحيي كريستين التي تعاونت مع مادونا ست حفلات في الولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وجاء في منشور عبر صفحة المغنية في انستغرام أن «ريد»، وهو لقب كريستين أند ذي كوينز، «مرضت اليوم، ونزولاً عند توصية الأطباء، اضطرت إلى اتخاذ قرار صعب بإلغاء كل حفلاتها المتبقية للعام 2023». 

بعد الفشل نجاح
 طرحت كريستين آند ذي كوينز في نهاية عام 2022 ألبوماً بعنوان «ريدكار لي زادورابل زيتوال» لم يحظ بشعبية كبيرة، ثم أصدرت في يونيو ألبوماً آخر بعنوان «بارانويا، انجيلز، ترو لاف» نال استحسان النقاد.
 وتبع إصدار ألبومها الأخير جولة موسيقية للمغنية ضمّت حفلات مذهلة.

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