مادونا «تتماثل للشفاء» من «عدوى بكتيرية حادة»

القاهرة - بوابة الوسط

طمأنت نجمة البوب الأميركية مادونا (64 عاماً) محبيها بأنها «تتماثل للشفاء» عقب إصابتها بـ«عدوى بكتيرية حادة»، استدعت دخولها المستشفى، ودفعتها إلى تأجيل جولتها العالمية.

وفي منشور على صفحاتها في مواقع التواصل، تطرقت المغنية للمرة الأولى إلى مسألة دخولها المستشفى، ونقلها إلى وحدة العناية المركزة أياماً عدة في يونيو. وكتبت: «عندما استيقظت في المستشفى أول من خطر ببالي هم أولادي، ثم فكرت بأنني لا أرغب في تخييب آمال كل مَن اشتروا تذاكر لحفلاتي»، وفق ما نقلت عنها، الثلاثاء، وكالة «فرانس برس».

وقد دفعت العدوى البكتيرية الحادة «مادونا» إلى إرجاء جولتها العالمية التي كان من المقرر أن تمتد بين يوليو وديسمبر تحت عنوان «ذي سيليبريشن تور» في أميركا الشمالية وأوروبا. وكان يُفترض أن تكون أولى حفلاتها في فانكوفر بغرب كندا في 15 يوليو.

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قالت المغنية: «أركز راهنا على صحتي، وأؤكد لكم أنني سأعاود نشاطي الفني عندما أصبح قادرة على ذلك».

وقد أعلن مدير أعمال المغنية، غي أوسيري، في نهاية يونيو الماضي إصابة مادونا بـ«عدوى بكتيرية حادة» استدعت إدخالها المستشفى، ونقلها إلى وحدة العناية المركزة، مشيرا إلى أنها تتماثل للشفاء.

وأكدت مادونا أن هدفها يتمثل في إحياء حفلاتها في أوروبا بالمواعيد المحددة أصلاً ضمن الجولة الأوروبية التي يُفترض أن تنطلق من لندن في 14 أكتوبر، وإعادة تحديد تواريخ الحفلات التي أُلغيت في أميركا الشمالية.