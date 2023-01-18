مادونا تبدأ جولة عالمية كبيرة يوليو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مادونا، الثلاثاء، جولة عالمية كبيرة مرتقبة لها، احتفاءً بمسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من أربعة عقود.

وتنطلق جولة نجمة البوب العالمية التي ستشمل 35 مدينة في 15 يوليو في فانكوفر، تليها حفلات في مدن أميركية، بينها ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأ يسطع نجمها، وفق «فرانس برس».

وتُستكمل الجولة التي تحمل عنوان «ذي سيلبرايشن تور» في أوروبا حتى الخريف، مع محطات في مناطق عدة، أبرزها لندن وبرشلونة وباريس، فيما تنتهي الجولة بحفلة في أمستردام في الأول من ديسمبر.

وقالت مادونا في بيان «أنا متحمسة لتأدية أكبر عدد ممكن من الأغاني، آملة في تقديم عروض لجمهوري لطالما كان ينتظرها».

وأفادت النجمة البالغة 64 عاما بأنباء الجولة في مقطع فيديو فيه إيحاء لفيلمها الوثائقي «مادونا: تروث أور دير» (1991).

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وتلعب نجمة البوب في مقطع الفيديو اللعبة الشهيرة مع عدد من زملائها المشاهير، بينهم ديبلو وجاك بلاك وليل واين وبوب ذي دراغ كوين، الذين سيرافقونها في الجولة.

ومادونا حائزة على سبع جوائز «غرامي» وأصدرت 14 ألبوما، بالإضافة إلى أغاني أفلام وألبومات تجميعية. وأصبحت بفضل مسيرتها المهنية التي انطلقت منذ 40 عاما إحدى أبرز النجمات في المجال الموسيقي.