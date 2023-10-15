جوائز بايو الفرنسية تمنح لمراسلي الحروب

القاهرة - بوابة الوسط

كرمت لجنة التحكيم الدولية لجوائز بايو الثلاثين مراسلي الحرب عن التحقيقات المصورة المتعلقة خصوصا بالنزاع في أوكرانيا، والحرب الأهلية في بورما، والعنف في هايتي، والوضع في غزة.

ومُنحت الجوائز الرئيسية للمصور الإيطالي - البريطاني المستقل سيغفريد مودولا (الصورة - مستقل)، والبريطاني أنطوني لويد (الصحافة المطبوعة - ذي تايمز)، والسويسرية مورين مرسييه (إذاعة - فرانس إنفو)، ونيك باتون والش وبرايس ليني وناتالي غالونيه وإتيان دوبونت (تلفزيون - سي إن إن) لريبورتاجات في بورما والشرق الأوسط وأوكرانيا وهايتي، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتبع مودولا، الذى دخل سرا بورما، حيث تدور المعارك منذ انقلاب فبراير 2021، ميليشيا في تقريره «في قلب التمرد البورمي» الذي نشر في جريدة «غلوب آند ميل».

أوكرانيا تجذب اهتمام اللجنة للسنة الثانية على التوالي

ومنح أنتوني لويد الجائزة في الصحافة المكتوبة عن تحقيقه «الرهينة المنسية»، الذي يتحدث عن محتجز لدى تنظيم الدولة الإسلامية فُقد أثره، والذى نُشر في جريدة «التايمز».

أما مورين مرسييه، التي سبق أن حصلت على جائزة في 2022، فقد منحتها لجنة التحكيم الجائزة على تحقيقها المصور «العقوبة المزدوجة لأم ضحية اغتصاب في بوتشا» بأوكرانيا، حيث احتلت أوكرانيا للسنة الثانية على التوالي مكانا مهما في الحفل.

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وحصد تحقيق بعنوان «أوكرانيا: مصور في الحرب»، أعده إدوارد كابروف ودانيال فينبرغ وأوجين تيتو (مانيتو بريس لحساب «آتي ريبورتاج»)، جائزة التلفزيون. بينما منحت جائزة صورة الفيديو لكانتان سومرفيل ودارن كونواي (بي بي سي نيوز)، تقديرا لعملهما «أوكرانيا خط الصفر».

ومنحت جائزة المراسلين الشباب لفرانسيس فاريل (ذي كييف إندبندنت) لتقريره «في جحيم باخموت: أشهر من عنف نادر»، وجائزة الصورة العامة لبولا برونستين (غيتي إيميدجز) عن «عقب حرب أوكرانيا».

تكريم الجرحى وشهداء الإعلاميين

وفاز نيك باتون والش وبريس ليني وناتالي غالوني وإتيان دوبون بجائزة التلفزيون، تقديرا لتقرير عن الحرب بين العصابات والشرطة الهايتية، بثته شبكة «سي إن إن».

وحصل لوي آمبير على الجائزة الثانية للصحافة المكتوبة لريبورتاج نشرته جريدة «لوموند» حول «المسافرين على بوابة غزة المصرية». وقال: «عبرنا لغزة سيرا على الأقدام من الشمال إلى الجنوب، لندرك كبشر جنون منطقة مغلقة»، مضيفا: «منذ أسبوع نتحدث عن غزة بأرقام القتلى والنازحون، لكن أرى أن البُعد الإنساني غائب قليلاً».

وفي بداية الحفل، جرى تكريم صحفي الفيديو في «رويترز» عصام عبدالله الذي قُتل، الجمعة، في أثناء تغطيته الوضع في جنوب لبنان، وستة صحفيين آخرين جرحوا من «رويترز» و«الجزيرة» ووكالة «فرانس برس»، بينهم المصورة كريستينا عاصي، وزميلها صحفي الفيديو ديلان كولينز.

كما بُثت مجموعة مختارة من مقاطع فيديو لأرمان سولدين، مصور الفيديو لدى «فرانس برس» الذي قُتل بأوكرانيا في مايو 2023.