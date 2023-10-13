الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قائمة المرشحين لنيل الجوائز السنوية 2022، التي سيقام حفلها في العاصمة القطرية (الدوحة)، وهي الجائزة التي تعود من جديد ليجرى تقديمها للفائزين 31 أكتوبر، بعد غياب أربعة أعوام.

حفل جوائز الأفضل يقام في قطر

سيشهد الحفل إعلان الفائزين بجائزة أفضل لاعب ولاعبة، وذلك على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي فئة أفضل لاعب، يتنافس الأسترالي ماتيو ليكي لاعب ملبورن سيتي الأسترالي، والقطري المعز علي لاعب الدحيل القطري، والسعودي سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي.

ونظرا لأن الجائزة سيجرى تقديمها عن العام 2022، فإن قائمة المرشحين خلت تماما من أسماء النجوم العالميين الذين انضموا أخيرا للأندية السعودية، حيث كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أول النجوم الذين اتجهوا للعب في الأندية السعودية بتوقيعه لنادي النصر بدءا من يناير 2023، ثم تبعه عدد كبير من كبار النجوم في الملاعب الأوروبية.

أما جائزة أفضل لاعبة فتتنافس عليها لاعبة تشيلسي الإنجليزي، الأسترالية سام كير، مع لاعبة توتنهام الإنجليزي، الصينية زهانغ لينيان، ولاعبة روما الإيطالي، اليابانية ساكي كوموغاي.

ويشهد حفل توزيع الجوائز المميز تقديم 18 جائزة في الفئات المختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، وهي جائزة تقدم للمرة الأولى. في حين جرت إعادة تشكيل جائزة أفضل اتحاد وطني، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.

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بينما يتنافس كل من مهاجم بورتو البرتغالي، الإيراني مهدي طارمي، ولاعب برايتون الإنجليزي، الياباني كارو ميتوما، ومدافع بايرن ميونخ الألماني، الكوري الجنوبي كيم مين جاي، على جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة.

ويتنافس مدرب المنتخب الأسترالي غراهام أرنولد، ومدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو، ومدرب المنتخب السعودي لأقل من 23 عاماً سعد الشهري على جائزة أفضل مدرب.

على الجانب الآخر، تتنافس الصينية شوي كينغزيا واليابانية تومومي مياموتو والكورية الجنوبية كيم يون يونغ على جائزة أفضل مدربة.