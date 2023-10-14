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الممثل مايكل كين يعتزل بعد مسيرة دامت 70 سنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 01:05 مساء
الممثل مايكل كين يعتزل بعد مسيرة دامت 70 سنة
الممثل مايكل كين في لوس أنجليس بتاريخ 17 نوفمبر 2015. (أ ف ب)
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أعلن الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن عمر يناهز 90 عاماً، مختتماً مسيرته التمثيلية التي دامت 70 سنة.

قال كين في حديث إلى إذاعة «بي بي سي راديو 4»: «أُردّد باستمرار أنني  سأعتزل، حسنًا، أنا معتزل الآن»، وتابع «قلت لنفسي إنني شاركت حديثاً في فيلم أديت دور البطولة فيه وحظي أدائي بإشادات مذهلة، ماذا سأفعل تالياً وهل سأستطيع تقديم الأفضل؟»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكين ممثل ومنتج ومؤلف إنجليزي، وقد ظهر في أكثر من 160 فيلماً بينها «سلوث» و«إنترستيلر» و«باتمان»، وتمتدّ مسيرته لأكثر من 60 عامًا ويُعتبر أيقونة الأفلام البريطانية، يشتهر كين بلهجة كوكني، إذ وُلد في جنوب شرق لندن. 

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حقّق كين نجاحًا باهرًا في ستينات القرن العشرين من خلال أدوار البطولة التي لعبها في الأفلام البريطانية، بما في ذلك: «زولو»، و«ملف أبكرس»، وألفي، الذي رُشّح فيه لنيل جائزة أوسكار، وفيلم «المهمّة الإيطالية»، و«معركة بريطانيا».  

كما شملت أدواره في السبعينات «اقبض، اقبض على كارتر»، و«الوادي الأخير»، و«التحرّي السري»، والذي حصل من خلاله على ترشيحه الثاني لجائزة الأوسكار، «الرجل الذي سيصبح ملكًا»، و«جسر بعيد جدًا». 

وحقّق أعظم نجاحاته في ثمانينات القرن العشرين، في فيلم «تعليم ريتا»، وحصل على جائزة بافتا وغولدن غلوب لأفضل ممثل عن ذلك الدور.
و في عام 1986، حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن أدائه في الفيلم الذي أخرجه وودي آلن «هانا وأخواتها».

بفيلم عن محارب قديم يودع السينما
 بتأدية إحدى الشخصيات في فيلم «ذي غريت اسكيبر»، ويتناول فيلم «ذي غريت اسكيبر» الذي بدأ عرضه  في المملكة المتحدة بتاريخ السادس من أكتوبر، القصة الحقيقية للمحارب القديم في الحرب العالمية الثانية بيرني جوردان، الذي هرب من دار لكبار السن لحضور احتفالات الذكرى السبعين لإنزال النورماندي عام 1944، وحظي أداؤه في هذا العمل الذي تشارك بطولته مع غليندا جاكسون التي توفيت في يونيو عن 87 عاماً، بإشادة كبيرة.

وقال إن «الأدوار الوحيدة التي من الممكن إسنادها إليّ حالياً هي لرجال يبلغون 90 عاماً أو ربما 85 عاماً»، مضيفاً «لن تكون هذه الأدوار رئيسية، إذ ليس هناك من ممثلين رئيسيين في سن التسعين، بل ثمة شباب وشابات جذابون، لذا قلت لنفسي من الأفضل أن أنسحب».

ولد موريس جوزف ميكلوايت في 14 مارس 1933 في جنوب لندن لعائلة فقيرة، ونال لقب فارس من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في العام 2000.

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