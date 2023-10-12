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ولاء مصطفى مديراً عاماً للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 12:06 مساء
ولاء مصطفى مديراً عاماً للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية. (ماسبيرو)
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أصدر وزير السياحة والآثار المصرية أحمد عيسي قرارا وزاريا بتعيين د. ولاء مصطفى مدير عام للإدارة العامة للمتحف اليوناني الروماني لمدة ثلاث سنوات.

يأتي ذلك القرار التزامن مع افتتاح المتحف الذي أغلق 18 عاما، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو».

افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد إغلاقه 18 عاما
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حصلت د. ولاء محمد مصطفى على درجة الدكتوراه في الآثار اليونانية والدراسات الرومانية من جامعة الإسكندرية عام 2012، وتدرجت في المناصب المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار حيث عملت كأمين أثري بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وأمين أول أثري بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، كما شغلت منصب مديرة إدارة البحث العلمي بالمتحف اليوناني الروماني ومسؤولة قاعدة البيانات بالمتحف.

إعادة افتتاح المتحف
يذكر أن المتحف جرى إنشاؤه العام 1895، وقام المهندسان الألماني ديتريش والهولندي ليون ستينون ببنائه على طراز المباني اليونانية، وافتتح في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني العام 1895.

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