سويسرا تسلم الخارجية قائمة بآثار ليبية مضبوطة بأراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

قدم سفير سويسرا في ليبيا جوزيف رينجلي قائمة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تضم قطعًا أثرية تعود ملكيتها إلى ليبيا، كانت السلطات السويسرية تمكنت في وقت سابق من ضبطها على أراضيها.

جاء ذلك في تصريحات لمدير مصلحة الآثار محمد فرج إلى منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة على «فيسبوك».

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وأكد مدير مصلحة الآثار تحديد مواعيد مع السفارة الليبية في العاصمة السويسرية بيرن لتسليم القطع الأثرية في مراسم رسمية، تمهيدًا لنقلها إلى طرابلس وتسليمها إلى مصلحة الآثار الليبية.

وفي حوار مع بوابة «الوسط»، حلال يونيو الماضي، قال رئيس مصلحة الآثار الليبية محمد فرج إن آثار ليبيا تعرضت لسرقات معلومة لدى المصلحة خلال فترات عدم الاستقرار، موضحًا أن أكبر واقعة سُجِّلت في ليبيا بعد أحداث 2011 كانت في مدينة بنغازي للوديعة المصرفية.