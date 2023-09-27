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ميديلين الكولومبية تودّع ابنها الفنان الراحل فرناندو بوتيرو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 05:16 مساء
ميديلين الكولومبية تودّع ابنها الفنان الراحل فرناندو بوتيرو
من مراسم وداع جثمان الرسام والنحات الكولومبي فرناندو بوتيرو، في 26 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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تستمر مراسم الوداع الشعبي لفرناندو بوتيرو إلى غدٍ الخميس، في ميديلين، شمال غرب كولومبيا، قبل أن يُدفَن الجثمان في إيطاليا. 

حيث أدّت ثلة من الجنود، أمس الثلاثاء، التحية للجثمان في ساحة بوتيرو المجاورة لمتحف أنتيوكيا، حيث مئات اللوحات والمنحوتات التي تبرّع بها الفنان للمدينة، وتقاطر المئات لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحل المسجى في متحف أنتيوكيا. وفقًا لوكالة «فرانس برس».

تصفيق للموكب من محبي الفنان وتلاميذه
وصفق مئات من محبي الفنان لدى توجه موكب الجنازة إلى المتحف، حيث ألقيت كلمات عدة لأصدقائه وأفراد عائلته والمستفيدين من تبرعاته أو منحه الدراسية. 

تبرع بوتيرو بالعشرات من أعماله ومن لوحات مجموعته الخاصة من بينها لوحات لبيكاسو ومونيه ورونوار وميرو، لمتاحف ميديلين وبوغوتا، وتعرض منحوتات له في الهواء الطلق في العديد من مدن العالم، إذ كان الفنان يعتبر أن عرض الأعمال في المساحات العامة هو«تقارب ثوري» للفن مع الجمهور.

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 يُعدّ بوتيرو أحد أهم فناني أميركا اللاتينية في القرن العشرين، وتوفي في 15 سبتمبر الجاري في مدينة موناكو الفرنسية عن (91 عاماً) جرّاء التهاب رئوي. 

وتنظم أنشطة تأبينية للراحل لثلاثة أيام حتى الخميس في المدينة قبل دفن رماده في بيتراسانتا، إلى جانب زوجته الرسامة والنحاتة اليونانية صوفيا فاري التي توفيت في مايو الفائت. 

ويُرمّد الجثمان الخميس بعد الصلاة في كاتدرائية ميديلين، على أن يُنقل رماده بعدها إلى إيطاليا.

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