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هيئات ثقافية مصرية تنعى المترجم شوقي جلال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 01:01 مساء
هيئات ثقافية مصرية تنعى المترجم شوقي جلال
المترجم المصري الراحل شوقي جلال الذي توفي عن 92 عاما أمس الأحد. (أرشيفية: الإنترنت)
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نعت هيئات وأوساط ثقافية وفكرية وأكاديمية، اليوم الإثنين، المترجم شوقي جلال، الذي توفي فجر أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 92 عاما.

يعد شوقي جلال من أبرز المترجمين والمفكرين المصريين، وأحد رواد الترجمة في العالم العربي، ولقب بشيخ المترجمين، حيث ترجم وألف ما يزيد على 80 كتابا في مختلف مجالات المعرفة، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد بهي الدين، «تنعى الهيئة الراحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، قدم من خلالها عشرات الأعمال القيمة للمكتبة العربية».

وقالت مدير المركز القومي للترجمة كرمة سامي «نتقدم بخالص التعازي لأسرة المفكر والمترجم شوقي جلال وتلاميذه وقراء أعماله المتميزة، المثقف النبيل الذي تعامل مع الترجمة بوصفها مشروعا قوميا يهدف إلى النهوض بالإنسان المصري وبالوطن والقومية العربية حاضرا ومستقبلا».

الترجمة أبرز دليل على مواكبة العصر
وكذلك قالت رئاسة الجمعية العربية لعلم الاجتماع، قائلة إن «مجلس أمنائها والأمانة العامة ومنتسبيها ومؤسسيها ومؤازريها ينعون المؤلف والمترجم المصري الكبير شوقي جلال الذي كان يرى أن الترجمة من أبرز الأدلة على قدرة أي شعب على التفاعل مع العصر».

ولد شوقي جلال العام 1931، وحصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة وعلم النفس جامعة القاهرة، وكشف حال الترجمة في الوطن العربي، طوال رحلته الطويلة، واستند تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى كتابه «الترجمة في العالم العربي، الواقع والتحدي».

تَفرَّغ شوقي جلال للترجمة والتأليف، فكتب في الكثير من المجلات والدوريات مثل: جريدة «الأهرام»، ومجلة «العربي» الكويتية، ومجلة «الفكر المعاصر»، ومجلة «تراث الإنسانية»، وغيرها من المجلات والدوريات، كما قدَّم للمكتبة العربية قائمة طويلة من الكتب المترجمة والمؤلفة عكست مشروعه الفكري التنويري، وانشغاله بالهوية المصرية، وحرصه على إيقاظ الذهن المصري.

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من أعماله المترجمة: «التنوير الآتي من الشرق»، و«الإسلام والغرب»، و«بنية الثورات العلمية»، و«أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي»، و«الأخلاق والسياسة».

ومن أبرز مؤلفاته: «الترجمة في العالم العربي»، و«التفكير العلمي والتنشئة الاجتماعية»، و«المصطلح الفلسفي وأزمة الترجمة»، و«المثقف والسلطة في مصر»، و«ثقافتنا وروح العصر»، وغير ذلك من الأعمال المهمة التي أَثرت المكتبة العربية.

شغل شوقي جلال عضوية عديد الهيئات الثقافية، منها لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضوية اتحاد الكتاب المصريين، وكذلك عضوية كتاب روسيا وأفريقيا، وعضو المجلس الأعلى للمعهد العالي للترجمة بجامعة الدول العربية.

وتحصّل الراحل على عديد الجوائز أهمها جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

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