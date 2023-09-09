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وزيرة الثقافة تكرم أدباء وفنانين في ختام الموسم الصيفي الثقافي 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 12:16 مساء
وزيرة الثقافة تكرم أدباء وفنانين في ختام الموسم الصيفي الثقافي 2023
وزيرة الثقافة تكرم أدباء وفنانين في ختام الموسم الصيفي الثقافي 2023، 7 سبتمبر. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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كرمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عديد الأدباء والفنانين، واللجان المشرفة على فعاليات الموسم الثقافي الصيفي 2023، الذي انطلقت فعالياته في الأول من أغسطس واستمرت حتى الخميس الماضي، وذلك بمنحهم شهادات تقدير.

جاء ذلك في اختتام فعاليات الموسم، بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس، بحضور الوزيرة، ومدراء الإدارات بالوزارة، وعميدي بلديتي سوق الجمعة وغريان، ومدير دار الفنون، وعدد من الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

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وألقي رئيس اللجنة العليا للموسم الصيفي خيري سويري كلمة قال فيها «لقد تنوعت محطاتنا للموسم بتنوع ثقافتنا المحلية التي نعتز بها، فهي تبقى شاهد حقيقي علي تميزنا المستمد من تنوع ثقافتنا المحلية».

وأشاد سويري بحرص الوزيرة على إنجاح فعاليات الموسم. مؤكدًا أهمية إبراز التنوع الثقافي من خلال المناشط المتنوعة الهادفة التي تخللت هذا الموسم واستهدفت بعض الشرائح في المجتمع.

جانب من حضور حفل ختام الموسم الصيفي الثقافي 2023، 7 سبتمبر. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من حضور حفل ختام الموسم الصيفي الثقافي 2023، 7 سبتمبر. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزيرة الثقافة تكرم أدباء وفنانين في ختام الموسم الصيفي الثقافي 2023، 7 سبتمبر. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزيرة الثقافة تكرم أدباء وفنانين في ختام الموسم الصيفي الثقافي 2023، 7 سبتمبر. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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