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وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 01:55 مساء
وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
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نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية حفل تكريم للمتقاعدين وأسماء المتوفين من موظفي الوزارة، «عرفانًا وتقديرًا لجهودهم وعطاءاتهم خلال فترة عملهم»، وذلك تحت شعار «يوم الوفاء». 

أقيم الحفل في قاعة بلد الطيوب بديوان الوزارة، الأربعاء الماضي، بحضور الوزيرة مبروكة توغي، ووكلاء وزارة الإسكان والتعمير، والمتقاعدين وأهالي المتوفين، ومدراء الإدارات والأقسام، وموظفي الوزارة ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عزف النشيد الوطني، قبل أن تلقي توغي كلمة أكدت فيها أن هذا التكريم يأتي وفاءً وتقديراً للمتقاعدين ومن وافاهم الأجل من موظفي الوزارة لما قاموا به من خدمة للثقافة طيلة فترة عملهم.

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تكريم للمتقاعدين والراحلين 
وأكدت الوزيرة في نهاية كلمتها أن الوزارة اعتمدت يوم 23 من شهر اغسطس من كل عام يوماً لتكريم المتقاعدين والموظفين، تقديرا لجهودهم من أجل الثقافة والوطن.

ألقى مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة عزيز كرج الله، كلمة شكَر فيها المتقاعدين وعائلات من وافاهم الأجل على الحضور، ثم امحمد خليفة كلمة نيابة عن المتقاعدين عبر فيها عن جزيل شكره وامتنانه للوزيرة ولكل من ساهم في هذه المبادرة.

وأهدت الوزيرة المكرمين وأسر من وافاهم الأجل البالغ عددهم (39 شخصاً) دروعا وشواهد تقديرية وكوبونات شراء وبطاقات صحية، نظير ما قدموه طيلة فترة عملهم خدمة للثقافة والوطن.

حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
حفل تكريم المتقاعدين في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة، 24 أغسطس (صفحة الوزارة)
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