بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا الفنان التونسي لطفي بوشناق حفل اختتام مهرجان «صيف ليالي المدينة»، بباب البحر بالمدينة القديمة طرابلس، في ليلة طربية من ليالي الموشحات و«المالوف»، نالت استحسان الحضور، وشاهدها جمهور كبير عبر الشاشات الكبيرة المثبتة في الميادين.

وعلى هامش الحفل، التقى بوشناق برئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، معربًا عن سعادته بعودة النشاط الفني إلى ليبيا، فيما أثنى الدبيبة على جميع حاملي رسالة الفن الهادف المتغنين بالوطن والسلام انطلاقًا من ليبيا، وفق بيان صادر عن «حكومة الوحدة».

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يشار إلى أن فعاليات موسم الصيف 2023 تحت شعار «ليالي المدينة» انطلقت شهر يوليو الماضي، وتضمنت برامج ثقافية وترفيهية ورياضية ومعارض ومسابقات وجوائز كبرى، وذلك عقب النجاح الذي حققته فعاليات ليالي المدينة في طرابلس شهر رمضان الماضي.

الفنان لطفي بوشناق في حفل اختتام ليالي المدينة بطرابلس، 5 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال استقباله الفنان التونسي لطفي بوشناق 5 سبتمبر 2023 (فيسبوك)

الجماهير تتفاعل مع الفنان لطفي بوشناق في حفل اختتام ليالي المدينة بطرابلس، 5 سبتمبر 2023. (فيسبوك)