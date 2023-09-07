  • Alwasat News
Atwasat

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 01:11 مساء
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
الفنان لطفي بوشناق في حفل اختتام ليالي المدينة بطرابلس، 5 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
alwasat radio

أحيا الفنان التونسي لطفي بوشناق حفل اختتام مهرجان «صيف ليالي المدينة»، بباب البحر بالمدينة القديمة طرابلس، في ليلة طربية من ليالي الموشحات و«المالوف»، نالت استحسان الحضور، وشاهدها جمهور كبير عبر الشاشات الكبيرة المثبتة في الميادين.

وعلى هامش الحفل، التقى بوشناق برئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، معربًا عن سعادته بعودة النشاط الفني إلى ليبيا، فيما أثنى الدبيبة على جميع حاملي رسالة الفن الهادف المتغنين بالوطن والسلام انطلاقًا من ليبيا، وفق بيان صادر عن «حكومة الوحدة».

بالصور: لطفي بوشناق يتألق في مهرجان الموسيقى العربية
4 شعراء يحيون أمسية في حوش محمود بي ضمن فعاليات ليالي المدينة
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»

يشار إلى أن فعاليات موسم الصيف 2023 تحت شعار «ليالي المدينة» انطلقت شهر يوليو الماضي، وتضمنت برامج ثقافية وترفيهية ورياضية ومعارض ومسابقات وجوائز كبرى، وذلك عقب النجاح الذي حققته فعاليات ليالي المدينة في طرابلس شهر رمضان الماضي.

الفنان لطفي بوشناق في حفل اختتام ليالي المدينة بطرابلس، 5 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
الفنان لطفي بوشناق في حفل اختتام ليالي المدينة بطرابلس، 5 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال استقباله الفنان التونسي لطفي بوشناق 5 سبتمبر 2023 (فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال استقباله الفنان التونسي لطفي بوشناق 5 سبتمبر 2023 (فيسبوك)
الجماهير تتفاعل مع الفنان لطفي بوشناق في حفل اختتام ليالي المدينة بطرابلس، 5 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
الجماهير تتفاعل مع الفنان لطفي بوشناق في حفل اختتام ليالي المدينة بطرابلس، 5 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا ...
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» ...
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية
اتحاد الكتَّاب العرب يعلق على افتتاح سفارة إسرائيلية في البحرين
اتحاد الكتَّاب العرب يعلق على افتتاح سفارة إسرائيلية في البحرين
«رولينغ ستونز» تطرح أول ألبوم بأغنيات أصلية منذ 2005
«رولينغ ستونز» تطرح أول ألبوم بأغنيات أصلية منذ 2005
«نوستالجيا» جزائرية على مسرح الجامعة الأميركية في القاهرة ضمن عروض «التجريبي»
«نوستالجيا» جزائرية على مسرح الجامعة الأميركية في القاهرة ضمن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى...
المزيد
علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة
علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم ......
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)...
إضراب هوليوود يتسبب في تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار الفخرية
إضراب هوليوود يتسبب في تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار ......
«نوستالجيا» جزائرية على مسرح الجامعة الأميركية في القاهرة ضمن عروض «التجريبي»
«نوستالجيا» جزائرية على مسرح الجامعة الأميركية في القاهرة ......
«رولينغ ستونز» تطرح أول ألبوم بأغنيات أصلية منذ 2005
«رولينغ ستونز» تطرح أول ألبوم بأغنيات أصلية منذ 2005...
المزيد