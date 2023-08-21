4 شعراء يحيون أمسية في حوش محمود بي ضمن فعاليات ليالي المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف حوش محمود بي الثقافي بالمدينة القديمة طرابلس، أمس الأحد، أمسية شعرية ضمن الموسم الصيفي لفعاليات ليالي المدينة.

وقدم الأمسية الشاعر أحمد الفاخري بمشاركة عديد الشعراء، ومنهم الشاعر الدكتور علي محمد رحومة الذي قرأ بعض النصوص مثل «طواف متعب» و«بوح الغفلة» و«الدهشة» و«لأجل الصباح» و«هزيمة الموت» وغيرها من النصوص.

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وسجل الشاعر عبد الحكيم كشاد أولى تجاربه في الشعر العامي خلال الأمسية بقراءة نصوص مختارة منها قصيدة «تجاعيد» و«بحّار» و«حفنة أشواق» و«هذا طبعي».

كما شاركت الشاعرة حنان محفوظ بباقة من أهم قصائدها الشعرية مثل «حبة سكر» و«محارة» و«لست شاعرة» و«قصيدة ليست لي» و«لا أعرف الكثير عن الشعر».

وأسدلت الفعالية ستائرها بعد أن ألقى الشاعر صالح قادربوه نصوصه الشعرية، و منها (رؤية) و(اسمك).