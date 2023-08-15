عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار أمس الإثنين بالمدينة القديمة بطرابلس على بطولة ليالي المدينة للشطرنج والتي شهدت مشاركة 78 لاعبا وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

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توج بكأس وذهبية البطولة اللاعب عبدالله الفيتوري برصيد ثماني نقاط، ونال الميدالية الفضية اللاعب عبدالوارث علي برصيد سبع نقاط ونصف، تساوى بعدها خمسة لاعبين برصيد سبع نقاط.

وبكسر التعادل توج بالميدالية البرونزية اللاعب حاتم أبومنجل، وحل رابعا اللاعب رضاء أدريس، وجاء خامسا يوسف الخروبي، وسادسا عبدالعزيز بالأشهر، وسابعا محمد بن حامد.