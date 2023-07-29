  • Alwasat News
Atwasat

طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 11:49 صباحا
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»
ملصق ليالي المدينة لموسم الصيف في العاصمة طرابلس. (وال)
alwasat radio

تنطلق في المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس هذا الأسبوع فعاليات موسم الصيف 2023 تحت شعار «ليالي المدينة». 

وتتضمن فعاليات الموسم برامج ثقافية وترفيهية ورياضية ومعارض ومسابقات وجوائز كبرى، وذلك عقب النجاح الذي حققته فعاليات ليالي المدينة في طرابلس بشهر رمضان الماضي.

فقرات ليالي المدينة رمضان الماضي
وشملت فقرات موسم رمضان الماضي معرض «ضفاف» الذي جاء بإسهام نخبة من الفنانين، وبإشراف الجمعية الليبية للفنون التشكيلية. كذلك كان فيه ما يتعلق بالسينما والمسرح، بالإضافة لركن المرأة.

- الدبيبة يفتتح الموسم الثقافي الرمضاني بالمدينة القديمة

تشكّل المدينة القديمة بطرابلس نافدة ثقافية وفنية وروحية للزائر وهو يستكشف معالمها، بل يرسم في مخيلته أثر السالفين ممن عايشوا جدرانها وشوارعها وساحاتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا

«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
بعد نيويورك.. محكمة في لندن تبرئ كيفن سبايسي من اتهامات بالاعتداء الجنسي
بعد نيويورك.. محكمة في لندن تبرئ كيفن سبايسي من اتهامات بالاعتداء...
شرطة لندن: لا شبهة جنائية وراء وفاة المغنية سينيد أوكونور
شرطة لندن: لا شبهة جنائية وراء وفاة المغنية سينيد أوكونور
الأردن: افتتاح البرنامج الثقافي لرابطة الكتاب ضمن فعاليات «جرش 37»
الأردن: افتتاح البرنامج الثقافي لرابطة الكتاب ضمن فعاليات «جرش ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي ......
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة...
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان ......
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي...
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ......
المزيد
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»...
الفنانة تغريد البقشي عاشقة اللون الأبيض
الفنانة تغريد البقشي عاشقة اللون الأبيض...
سترات لمسية تمكن الصم من الاستمتاع بالحفلات الموسيقية
سترات لمسية تمكن الصم من الاستمتاع بالحفلات الموسيقية...
الأردن: افتتاح البرنامج الثقافي لرابطة الكتاب ضمن فعاليات «جرش 37»
الأردن: افتتاح البرنامج الثقافي لرابطة الكتاب ضمن فعاليات ......
شرطة لندن: لا شبهة جنائية وراء وفاة المغنية سينيد أوكونور
شرطة لندن: لا شبهة جنائية وراء وفاة المغنية سينيد أوكونور...
المزيد