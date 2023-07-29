طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق في المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس هذا الأسبوع فعاليات موسم الصيف 2023 تحت شعار «ليالي المدينة».

وتتضمن فعاليات الموسم برامج ثقافية وترفيهية ورياضية ومعارض ومسابقات وجوائز كبرى، وذلك عقب النجاح الذي حققته فعاليات ليالي المدينة في طرابلس بشهر رمضان الماضي.

فقرات ليالي المدينة رمضان الماضي

وشملت فقرات موسم رمضان الماضي معرض «ضفاف» الذي جاء بإسهام نخبة من الفنانين، وبإشراف الجمعية الليبية للفنون التشكيلية. كذلك كان فيه ما يتعلق بالسينما والمسرح، بالإضافة لركن المرأة.

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تشكّل المدينة القديمة بطرابلس نافدة ثقافية وفنية وروحية للزائر وهو يستكشف معالمها، بل يرسم في مخيلته أثر السالفين ممن عايشوا جدرانها وشوارعها وساحاتها.