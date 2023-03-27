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الدبيبة يفتتح الموسم الثقافي الرمضاني بالمدينة القديمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 11:45 صباحا
الدبيبة يفتتح الموسم الثقافي الرمضاني بالمدينة القديمة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يفتتح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
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وسط مشاركة مجتمعية واسعة، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأحد، فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس، وفق ما نشرت صفحة حكومة الوحدة الوطنية في «فيسبوك».

ويستمر الموسم حتى 25 من شهر رمضان المبارك، بإشراف مباشر من حكومة الوحدة الوطنية.

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وفي كلمته، قال الدبيبة إن «الحياة قد عادت للمدينة القديمة»، مشددا على ضرورة استمرار عودة النشاطات الثقافية إلى كل المناطق الليبية.

وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية المشرف العام على فعاليات الموسم الثقافي، وليد اللافي، أن عدد الفعاليات يصل إلى 400 فعالية بين البرامج الدعوية والقرآنية، والندوات الثقافية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى استضافة حواريات لعدد من الشخصيات الثقافية البارزة من داخل ليبيا وخارجها.

 مساحة واسعة للبرنامج الدعوي والقرآني
وكشف عضو اللجنة رئيس منظمة المدينة للتنمية، محمد النعاس، أن البرامج تتضمن مساحة واسعة للبرنامج الدعوي والقرآني، وتشمل مسابقة حفظ القرآن الكريم، ودروسا دعوية يومية، وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم ، إضافة إلى مسابقة «مداح الحبيب» في مدح الرسول الكريم.

وحسب المنشور، يُنظم خلال الموسم معرض مستمر للفنون التشكيلية يشارك فيه قرابة 40 فنانا، بحسب ما صرحت به عضوة اللجنة المكلفة بالفعاليات الفنية فوزية عريبي.

الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
وأوضح عضو اللجنة رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، عبدالباسط بوقندة، أن الموسم يتضمن مسرحا يوميا للطفل والأسرة مع مسابقات وجوائز، إضافة إلى العروض المسرحية المتنقلة، وعرض الحكواتي المخصص للأطفال، وعروض السينما القديمة، حسب منشور الحكومة.

وقال عضو اللجنة، صالح قادربوه، إن الموسم يتضمن ندوات ثقافية منوعة بمشاركة نخبة ثقافية من مدن مختلفة، تضمنت عناوين «الثقافة ضرورة مجتمعية» و«الهوية الثقافية بالمدن القديمة بدرنة وطرابلس وبنغازي»، و«الحكاية في الموروث الشعبي الليبي».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يفتتح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يفتتح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يفتتح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يفتتح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
من أجواء افتتاح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
من أجواء افتتاح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يفتتح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يفتتح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يفتتح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يفتتح فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني في المدينة القديمة بطرابلس (فيسبوك)
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