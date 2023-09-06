«رولينغ ستونز» تطرح أول ألبوم بأغنيات أصلية منذ 2005

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت فرقة «رولينغ ستونز»، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل أول ألبوم مسجل لها في الاستوديو يحتوي على أغنيات أصلية منذ العام 2005.

أعلنت الفرقة بصورة مموهة عن إطلاق هذا العمل في أغسطس الفائت، عبر إعلان غامض نُشر في صحيفة يومية محلية تدعى «هاكني غازيت» (Hackney Gazette)، وجاء في الإعلان الذي حقق انتشارًا كبيرًا عبر الشبكات الاجتماعية «هاكني دايمندز، خبير في ترميم الزجاج. الافتتاح في سبتمبر 2023».

وتضمّن نص الإعلان تلميحات عدة إلى فرقة رولينغ ستونز؛ إذ يستشهد بأغنيات شهيرة من أمثال «غيمي شلتر» (Gimme Shelter) و«ساتيسفاكشن» (Satisfaction)، ويؤكد أن الشركة المذكورة في الإعلان تأسست في عام 1962، وهو تاريخ إنشاء الفرقة.

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كما أن النقطة الموجودة على حرف «آي» (i) من كلمة «دايمندز» (diamonds) تأخذ شعار الفرقة الشهير على شكل لسان ممدود خارج الفم، وكان الإعلان يحيل إلى موقع إلكتروني بعنوان (hackneydiamonds.com) يحمل توقيع شركة «يونيفرسال ميوزيك» (Universal Music). وصباح الأربعاء، كانت هذه الصفحة تحيل مباشرة إلى موقع الفرقة، ويظهر فيه جيمي فالون جالسًا على أريكة وبيده هاتف قديم،

ومن المقرر إطلاق ألبوم «هاكني دايمندز» (Hackney Diamonds) في حدث سيقام في منطقة هاكني بشرق لندن، وهو موقع «له دور مركزي في الألبوم الجديد». بحسب وكالة «فرانس برس».

الألبوم الأول بعد وفاة تشارلي واتس

سيكون «هاكني دايمندز» أول ألبوم للفرقة منذ وفاة عازف الدرامز الشهير تشارلي واتس في 2021 عن ثمانين عامًا. وبهذه المناسبة، يجري ميك جاغر الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين في نهاية يوليو، مقابلة برفقة زميليه في الفرقة كيث ريتشاردز وروني وود، مع مقدم البرامج التلفزيونية والكوميدي الأميركي جيمي فالون.

وتشكّل هذه المجموعة الموسيقية الجديدة الألبوم الرابع والعشرين المسجل في الاستوديو لـ«رولينغ ستونز» في المملكة المتحدة، والأول الذي يحتوي على أغانٍ أصلية منذ «إيه بيغر بانغ» قبل 18 عامًا، وقد طرحت الفرقة العام 2016 ألبومًا بعنوان «بلو أند لونسوم»، لكنه تضمّن نسخًا مجددة لأعمال من موسيقى البلوز.