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المغني يانغ ثاغ يصدر ألبوماً جديداً من السجن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 06:29 مساء
المغني يانغ ثاغ يصدر ألبوماً جديداً من السجن
مغني الراب الأميركي يانغ ثانغ في حفل توزيع جوائز غرامي في لوس أنجليس فبراير 2019. (أ ف ب)
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أصدر مغني الراب الأميركي يانغ ثاغ، الجمعة، ألبوماً جديداً رغم وجوده في السجن مما أثار استغراب متابعيه الذين يعلمون أنه موقوف بانتظار محاكمته بتهمة الانتماء إلى إحدى العصابات واستخدام شركة إنتاجه كواجهة لنشاطات إجرامية.

وأثار توقيف مغني الراب في مايو الماضي صدمة في مجال موسيقى الهيب هوب في أتلانتا، الذي يُعدّ المغني اسماً بارزاً فيه كونه تعاون مع أهم العاملين في هذا النوع الموسيقي. وفق وكالة «فرانس برس».

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ألبوم «بيزنس إز بيزنس»
ويظهر ثاغ في صورة غلاف الألبوم الجديد بالأبيض والأسود وهو يجلس في قاعة محكمة وينظر باتجاه الكاميرا، بينما يدير متهمون آخرون يجلسون بجانبه ظهورهم لعدسة الكاميرا. ويتعاون المغني في الألبوم الذي يضم خمس عشرة أغنية مع درايك وفيوتشر و21 سافاج وترافيس سكوت. ويصدر ألبوم «بيزنس إز بيزنس» في المنصات الموسيقية في وقت ينتظر المغني، واسمه الحقيقي جيفري وليامز (31 عاماً)، مع 13 متهماً آخر في القضية بدء جلسات محاكمتهم التي انطلقت قبل ستة أشهر بعملية طويلة اختير خلالها أعضاء هيئة المحلفين.

جرائم قتل مزعومة
وفي ربيع 2022، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا اتهامات ليانغ ثاغ، المولود في أتلانتا، وثلاثة عشر شخصاً بانتماء مزعوم إلى أحد فروع عصابة «بلادز» المعروفة بتسمية «يانغ سلايم لايف» أو «واي اس ال»، وهي الأحرف الأولى من اسم شركة إنتاج المغني التي تأسست عام 2016 (يانغ ستونر لايف ريكوردز). ويُحاكَم المتهمون الأربعة عشر بتهمة التآمر الجنائي للقيام بأعمال ابتزاز والحصول نتيجتها على مبالغ من الأموال. هذا الاتهام مدعوم بجرائم قتل مزعومة وعمليات اتجار بالمخدرات وسرقة سيارات وغير ذلك. ويُحاكَم يانغ ثانغ بتهمة التآمر الجنائي والمشاركة في أنشطة إجرامية نفذتها العصابة.

وعُرف مغني الراب بأسلوبه المرتبط بما يُعرف بالإبداع الهلوسي، واستخدم المدعون العامون كلمات أغان لثانغ وأخرى لمغني الراب غونا الذي اعترف بذنبه، بالإضافة إلى كلمات أغنية للمغني دجوس ورلد الذي توفي عام 2019 نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات، كدليل في القضية.

 

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