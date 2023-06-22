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محبي إلتون جون يترقبون آخر حفلاته في المملكة المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 02:08 مساء
محبي إلتون جون يترقبون آخر حفلاته في المملكة المتحدة
المغني البريطاني إلتون جون يحيي حفلة في شيكاغو في الخامس من أغسطس 2022. (أ ف ب)
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عشرات الآلاف من محبي الموسيقى يتوافدون منذ الأربعاء على بلدة غلاستونبري جنوب غرب إنجلترا لحضور الحفلة التي يحييها النجم إلتون جون الأحد المقبل في المهرجان الشهير للبلدة.

وستكون هذه الحفلة آخر إطلالات النجم في المملكة المتحدة على خشبة مسرح «بيراميد ستايدج»، أبرز مسارح غلاستونبري، لاختتام برنامج دورته الحادية والخمسين. وفق وكالة (فرانس برس).

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وأشار جون في حديث أدلى به في نهاية مايو الماضي لمحطة «بي بي سي» إلى أنها المرة الأولى تُطلب منه المشاركة في هذا المهرجان. وأضاف أنه يأتي «في الوقت المناسب. أؤمن بالقدر إذ أفضل طريقة لإنهاء المسيرة في إنجلترا». وستكون للنجم بعدها ضمن جولته العالمية الوداعية محطة في باريس، تليها حفلة في ستوكهولم.

النجم سيقدم عرضا جديدا

ومن الأسماء الكبيرة المشاركة في المهرجان أيضا فرقتا «أركتيك مانكيز» و«غانز إن روزس» اللتان تحييان حفلتين الجمعة والسبت على «بيراميد ستايدج».

واختتم مهرجان غلاستونبري، الذي يعتبر من أشهر المهرجانات منذ العام 1970 وشارك فيه أكبر النجوم في العالم، دورته العام 2022 بحفلة لعضو فرقة البيتلز سابقا بول ماكارتني الذي أشعل الحماسة رغم بلوغه الثمانين بتأديته أشهر أغنيات البيتلز كذلك شاركت النجمة ديانا روس.

وبيعت في مطلع نوفمبر في أكثر من ساعة واحدة بقليل أكثر من مئة ألف تذكرة دخول للمهرجان الذي يقام في من 21 إلى 25 يونيو، رغم ملامسة ثمن التذاكر 400 يورو. ويتوقع حضور أكثر من 200 ألف شخص المهرجان.

وأكد منظمو المهرجان أن «مراسم وداعية لا تُنسى» ستقام لـ«السير إلتون» الذي قلدته الملكة إليزابيث الثانية العام 1998 وساما من رتبة فارس. وأشار إلتون جون من جهته إلى أنه سيقدم في المهرجان «عرضا جديدا».

وقال في حديثه لـ«بي بي سي»، «سأبدأ بأغنية لم أعزفها منذ نحو عشر سنوات».
 

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