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«جرامي» تخصص فئة للموسيقى الأفريقية في دورتها المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 11:39 صباحا
«جرامي» تخصص فئة للموسيقى الأفريقية في دورتها المقبلة
شعار جائزة جرامي (أ. ف. ب)
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أعلنت جوائز جرامي للصناعة الموسيقية الأميركية، أمس الثلاثاء، أنها ستخصص إحدى جوائزها في دورتها المقبلة لأفضل أداء في الموسيقى الأفريقية، في مبادرة جديدة تظهر سعيها للاحتفاء بالتنوع وتكريس مكانة هذا النوع.

وأوضحت «ريكوردينج أكاديمي»، التي تضم المتخصصين في قطاع الصناعة الموسيقية، في بيان، أن أساليب موسيقية عدة تقع في خانة هذه الجائزة الجديدة، بينها موسيقى «أفرو بيت» و«أفرو فيوجن» و«كواسا كواسا» و«ندومبولو» من جمهورية الكونغو الديمقراطية، و«جانا دريل» و«أفهيب هوب» الجنوب أفريقية.

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وأضافت الجهة المنظمة لـ«جرامي» أن الفئة الجديدة ستكافئ «التسجيلات التي تستخدم التعبيرات المحلية المميزة للقارة الأفريقية».

وتسعى جرامي إلى توسيع مجالات جوائزها لتشكل أنماطاً جديدة، بعدما واجهت طويلًا انتقادات لكونها لا تعكس بما يكفي التنوع والتطورات في صناعة الموسيقى. وفي هذا الإطار أضافت العام 2022 فئة أفضل موسيقى تصويرية للعبة فيديو.

سيطرة أفريقية على «موسيقى العالم»
ويسيطر المغنون والموسيقيون الأفارقة باستمرار على فئة «موسيقى العالم» ضمن جوائز جرامي، ومنهم المغنية الفرنسية، بينينية الأصل، أنجيليك كيدجو (خمس جوائز و14 ترشيحاً) والنيجيري بورنا بوي (فوز واحد وستة ترشيحات).

وفي الدورة الخامسة والستين، التي أقيمت في 5 فبراير الفائت في لوس أنجلوس، فاز ثلاثي بقيادة المنتج ومنسق الأسطوانات الجنوب أفريقي زيكس بانتويني بجائزة أفضل أداء لموسيقى العالم عن أغنية بلغة الزولو.

كذلك تُمنح خلال دورة 2024 جائزتان جديدتان أخريان، إحداهما لأفضل ألبوم جاز بديل، والثانية لأفضل تسجيل بوب دانس، حسب ما ذكرته فرنس برس.

ووزعت هذه السنة 91 جائزة في العدد نفسه من الفئات المخصصة لأنواع متنوعة، أبرزها البوب والروك والموسيقى الكلاسيكية والهيب هوب والكانتري.

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