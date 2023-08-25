وفاة مؤسس جريدة «السفير» اللبنانية طلال سلمان عن 85 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

توفي ناشر جريدة «السفير» اللبنانية طلال سلمان عن 85 عامًا في أحد مستشفيات بيروت حيث كان يعالج بعد تدهور صحته خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية وأصدقاء للصحفي الكبير.

وكتبت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة، أن سلمان تُوفي بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات.

ونعته وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أصدقاء للعائلة إن صحته تدهورت كثيرًا خلال الأشهر الأخيرة ودخل المستشفى للعلاج أكثر من مرة.

وأصدر طلال سلمان في العام 1974 جريدة السفير في بيروت، وكانت جريدة يومية حملت شعار «صوت الذين لا صوت لهم»، وعُرفت بمواقفها المناصرة للقضايا العربية، لا سيما القضية الفلسطينية.

الافتتاحية الأشهر عربيًا

ولسنوات طويلة، كتب افتتاحية في جريدة السفير التي نجحت في إيجاد موقع لها في لبنان والعالم العربي، أصبحت مرجعًا لكثيرين لتحليل وفهم ما يجري في لبنان والعالم العربي. كما أجرى لقاءات مع العديد من الزعماء والقادة العرب.

يقول بعض الذين عملوا معه إنه كان من آخر من يغادر مكاتب الجريدة، ليلًا ليتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام، لطيف وقريب من العاملين معه، متضامن معهم وداعم لهم الى أقصى حدّ

ويحظى طلال سلمان بتقدير كبير بين الإعلاميين والسياسيين والرأي العام، حتى بين الذين اختلف معهم في الرأي.

محاولة اغتيال طلال سلمان

في 14 يوليو 1984 تعرض لمحاولة اغتيال أمام منزله في رأس بيروت فجرًا تركت ندوبًا في وجهه وصدره. وكانت سبقتها محاولات لتفجير منزله، وكذلك عملية تفجير لمطابع «السفير» في الأول من نوفمبر 1980.

في الرابع من يناير 2017، أقفل طلال سلمان جريدة السفير، بسبب صعوبات مادية خصوصًا. وكانت تلك ضربة كبيرة للإعلام اللبناني الذي عرف على مر سنوات بتنوعه وحريته، وشكل علامة فارقة بين الدول العربية الأخرى.

ولد طلال سلمان في بلدة شمسطار في شرق لبنان العام 1938، تزوج من عفاف محمود الأسعد ولهما أربعة أولاد.

وبعد إغلاق السفير، بقي طلال سلمان يكتب عبر موقع حمل اسمه واسم «على الطريق»، وهو كان عنوان زاويته الأسبوعية في الجريدة.

لطلال سلمان عدة مؤلفات عدة بينها: «مع فتح والفدائيين»، و«الى أميرة اسمها بيروت»، و«سقوط النظام العربي من فلسطين الى العراق»، و«هوامش في الثقافة والأدب والحب»، وغيرها.