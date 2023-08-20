دورة دراسية جامعية في أغنيات تايلور سويفت

القاهرة - بوابة الوسط

تُطلق جامعة بلجيكية دورة دراسية تتطرق للمراجع الأدبية التي استندت إليها نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت في كلمات أغنياتها، بدءا من كتاب «ذي غرايت غاتسبي» وصولاً إلى مؤلفات الأخوات برونتي.

وترى الأستاذة المساعدة في جامعة «غاند» إيلّي مكوسلاند، أن الكلمات التي ألَفتها المغنية (33عامًأ)، بالإضافة إلى أسلوبها، تمثل باباً مفتوحاً للغوص في روائع الأدب الأنغلو- ساكسوني وموضوعاته.

وتشير مدرسة الأدب الإنجليزي إلى إمكانية تفنيد كلمات أغنيات كـ«ذي مان» لاستكشاف موضوع النسوية، أو التمعن بالشخصية المعاكسة للبطل في أغنية «أنتي هيرو».

طرأت فكرة الدورة الدراسية على بال مكوسلاند، وهي من محبي المغنية وكاتبة الأغاني، قبل بضعة أشهر خلال استماعها إلى أغنية «ذي غرايت وور».

وصرحت لوكالة فرانس برس أن «الطريقة التي تتناول فيها سويفت الحرب كتعبير مجازي عن علاقة ما، أزعجتني قليلاً لكنها جعلتني أفكر في قصيدة سيلفيا بلاث +دادي+ التي تثير قراءتها الانزعاج أيضاً».

«الأدب (نسخة تايلور سويفت)»

وتؤكد مكوسلاند أن الدورة الدراسية التي تقدمها تحمل عنوان «الأدب (نسخة تايلور)» وهي موجهة إلى طلاب الماجستير، وأهم ما تهدف إليه هو جعل الأدب «مفهوماً بصورة أسهل»، مضيفةً «لا ترمي هذا الدورة الدراسية إلى إنشاء نادٍ لمحبّي» المغنية.

وتتابع إن «الهدف الكامن وراءها هو في جعل الطلاب يدركون أن الأدب الإنجليزي ليس كومة من الكتب القديمة التي أُلفت منذ زمن ويتكدس الغبار عليها في المكتبات، بل هو مسألة حية تتطور باستمرار»، حتى أصبحت مصدر إلهام لموسيقى البوب الراهنة.

- ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

- باحثون يجرون دراسة عن تحركات الجماهير في مهرجانات الموسيقى

وفي البرنامج الدراسي الذي أعدته مكوسلاند، تشكّل كلمات أغاني تايلور سويفت «مدخلاً» لقراءة أعمال عمالقة الأدب البريطاني، من أمثال وليام شكسبير، وشارلوت برونتي، وجيفري تشوسر، ووليام ثاكري.

وفي أعمال سويفت اقتباسات من كتّاب متنوعين بينهم الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز والشاعرة الأميركية إميلي ديكنسون، بالإضافة إلى أوجه تشابه مع أسلوب الشعراء البريطانيين الرومانسيين من أوائل القرن التاسع عشر.

انتقادات مقابل طلبات تسجيل من خارج الجامعة

ويبدو أن الدرس الذي ستوفره مكوسلاند بدأ يحظى بشعبية، إذ تلقت الأكاديمية طلبات تسجيل من طلاب خارج الجامعة، تَواصل بعضهم معها عبر حسابها في انستغرام، من جهة ثانية، أثار مشروعها انتقادات عبر الإنترنت، إذ تساءل البعض عن ماهية التطرق إلى أعمال سويفت في منهج جامعي أدبي وتحديداً في صفوف الماجستير.

وتعتبر مكوسلاند أن ردات الفعل هذه تذكر بالجدل الذي أعقب منح بوب ديلان، وهو مغن وكاتب أغاني يلجأ كثيراً إلى الكتب كمراجع، جائزة نوبل للآداب سنة 2016.

وتأتي مبادرة هذه الجامعة في وقت تشهد فيه سويفت التي أصدرت ألبومها الأول عام 2006، نجاحاً جديداً ضمن مسيرتها الفنية بفضل «إراس تور» (تضم أكثر من مئة حفلة موسيقية)، وهي جولة عالمية قد تتجاوز إيراداتها المليار دولار.

وباتت تايلور سويفت بفضل ألبومها الجديد «سبيك ناو (تايلورز فيرجن)» صاحبة أكبر عدد من الألبومات تتصدّر المبيعات في صفوف المغنيات، محطّمة الرقم السابق الذي كان للنجمة باربرا سترايسند. فقد احتل ما مجموعُه 12 من ألبومات سويفت المركز الأول في ترتيب «بيلبورد» المرجعي للأغنيات.